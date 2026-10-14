Con un registro de 373 casos confirmados de dengue en Aguascalientes en lo que va de 2026, las autoridades de salud intensificaron las acciones preventivas y de control para contener la proliferación del mosquito transmisor y frenar el avance de esta enfermedad entre la población local.

El secretario de Salud del Estado, Rubén Galaviz Tristán, informó que el Instituto de Servicios de Salud del Estado ha llevado a cabo 102 mil 253 acciones de control larvario. Estas labores contemplan la revisión y el tratamiento de depósitos de agua para eliminar posibles criaderos, así como visitas domiciliarias para orientar a la ciudadanía sobre las medidas preventivas.

A la par de estas intervenciones, la dependencia ha realizado mil 505 jornadas de nebulización en distintas colonias de la entidad para reducir la población de mosquitos adultos.

Subrayó que la estrategia preventiva requiere combinar la labor de las brigadas de salud con la participación ciudadana dentro de las viviendas. Para reforzar la protección en los hogares, recomendó a los habitantes mantener limpios sus patios, azoteas y jardines, desechar recipientes, cubetas, llantas o macetas que acumulen agua y asegurarse de que los depósitos permanezcan bien tapados.

Sugirió utilizar repelente, vestir prendas de manga larga y pantalones largos e instalar mosquiteros en puertas y ventanas. Finalmente, exhortó a acudir a la unidad de salud más cercana y evitar la automedicación ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares o articulares y manchas en la piel.