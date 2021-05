CDMX.- Ryan Reynolds compartió que la ansiedad ha sido uno de sus mayores obstáculos en la vida. Una presencia cotidiana.

Pese a su fama y éxito gracias a películas como Deadpool y 6 Underground, el actor canadiense, de 44 años, aportó en Instagram su visión del problema al conmemorarse en Estados Unidos el mes dedicado a crear conciencia sobre la salud mental.

“Casi ha terminado mayo, que también es el mes de la conciencia sobre la salud mental, lo cual me lleva a (comentar) esto. Una de las razones por las cuales publico tan tarde esto es que suelo programar demasiado (las actividades diarias) y las cosas importantes se me escapan, y una de las razones por las que suelo exagerar es mi compañera eterna: la ansiedad.

“Sé que no estoy solo, y lo más importante, para todos aquellos que, como yo, se sobrecargan demasiadas tareas, piensan de más, trabajan de más, se preocupan de más y hacen todo de más, por favor, sepan que no están solos”, publicó Reynolds a sus casi 38 millones de seguidores en la red. (Staff/Agencia Reforma)