Por Rubén Torres Cruz

Entre la vida y la muerte se encuentra un motociclista quien, al no respetar el señalamiento de alto restrictivo, fuera embestido de manera brutal por otra unidad cuyo conductor no pudo hacer nada para evitar el desigual impacto. Los hechos se registraron al oriente de la ciudad.

Luego de tener conocimiento sobre un accidente registrado sobre la calle Juan G. Alvarado, en sentido de circulación de norte a sur, en el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción, elementos Viales se trasladaron hasta aquel punto de la ciudad. Al llegar, observaron que se trataba de una motocicleta Italika, en color rojo y con placas de Aguascalientes, cuyo conductor identificado como Luis Alberto, de 32 años de edad, se encontraba tirado sobre el piso y lesionado de consideración. De la misma manera, se observó un vehículo tipo pick up marca Volkswagen en color blanco y con placas de circulación del Estado, el cual era conducido por Luis Fernando, de 27 años de edad. De acuerdo a lo que se logró conocer, el motociclista, al llegar al cruce de la calle Francisco de J. Herrera, no respetó el alto marcado, provocándose así el impacto.

Finalmente, arribaron paramédicos de Protección Civil, quienes al valorar al lesionado consideraron que era necesario trasladarlo a recibir atención médica especializada, siendo atendido posteriormente en el Hospital Tercer Milenio.