Luce Kim Kardashian atuendo de Janet Jackson

CDMX.- Kim Kardashian compartió en sus historias de Instagram que lució un atuendo que perteneció a Janet Jackson para asistir a un concierto.

La socialité mostró un conjunto de gamuza que obtuvo a través de una subasta por 25 mil dólares. Este consta de un top con botones y aplicaciones blancas a los lados, un collar a juego y pantalones a la cadera atados con cintas en color negro y flequillos a los costados.

El atuendo fue utilizado por Janet Jackson en el videoclip de «If» y fue subastado en 2021 por la casa Julien’s, alcanzando un valor de 25 mil dólares.

La fundadora de Skims reveló que eligió lucir el conjunto para asistir a un concierto de la hermana de Michael Jackson, quien actualmente realiza su gira «Together Again Tour» por Estados Unidos.

En su cuenta de Instagram, Kardashian confirmó que se trataba del conjunto original de Jackson: «Para el cumpleaños de @janetjackson, porque soy tan fanática que no puedo creer que haya ganado este conjunto», comentó, compartiendo una imagen de la cantante luciendo el atuendo.

Poco después, Janet respondió a la historia de Kim para agradecerle las felicitaciones. «Muchas gracias @kimkardashian. Espero que ‘If’ te dé tanto placer como a mí», le respondió la intérprete de «That’s The Way Love Goes». (Staff/Agencia Reforma)