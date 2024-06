CDMX.- Jennifer Lopez fue vista este fin de semana luciendo su anillo de matrimonio con Ben Affleck, a pesar de los rumores de separación y la venta de su casa en Beverly Hills. La actriz, protagonista de «Atlas», capturó la atención de los paparazzis durante una jornada de compras con su hija Emme, mostrando la simbólica joya en su mano izquierda, según imágenes publicadas por In Touch Weekly.

Posteriormente, la cantante de «On The Floor» fue fotografiada cenando en el restaurante Giorgio Baldi en Santa Mónica, California. Aunque llegó sola, sin Ben Affleck, y se encontró con un amigo, López continuó exhibiendo su anillo de bodas. Ese mismo día, TMZ reportó que Affleck también fue visto llevando su anillo de matrimonio, y destacó que no se ha registrado una solicitud de divorcio por parte de la pareja.

A pesar de estos signos de compromiso, TMZ señaló que Affleck está viviendo temporalmente en una casa alquilada en Brentwood, indicando que él y Lopez podrían no estar compartiendo residencia actualmente. (Staff/Agencia Reforma)