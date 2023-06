Claudia Guerrero y Guadalupe Irízar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador amagó ayer a los secuestradores de 14 policías estatales y funcionarios de seguridad en Chiapas con acusarlos con sus padres y abuelos.

Al cierre de su mañanera y tras la insistencia de varias preguntas, el Mandatario se refirió al caso de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de esa entidad, que el martes fueron privados de su libertad por un grupo de encapuchados, con armas largas y chalecos antibalas.

«Lo mejor es que los liberen, si no, los voy a acusar con sus papás y con sus abuelos», advirtió López Obrador.

Acto seguido, hizo referencia a los ‘Amlitos’ que se venden en comercios del Centro Histórico y que repiten algunas de sus frases más famosas.

«Aquí hay uno», informó una de las reporteras que asisten a la mañanera y el Mandatario recibió el muñeco, lo acercó al micrófono y activó el mecanismo.

«Lo que diga mi dedito, me canso ganso», se escuchó, junto con las carcajadas del Jefe del Ejecutivo.

Minutos antes, López Obrador atribuyó el secuestro de los policías a la confrontación de grupos de la delincuencia organizada en Chiapas.

«No sabemos al parecer es una confrontación entre grupos. Lo más común, que se enfrenten grupos, pero no tiene por qué. Bueno ni en el caso de ellos mismos tienen por qué hacerse daño y mucho menos si se trata de gente que está cumpliendo con su responsabilidad o de ciudadanos inocentes», expresó.

Tras ordenar el rescate de los elementos, el Presidente también lanzó una advertencia a quienes cometieron el secuestro.

«Decir a los delincuentes que no va a haber impunidad o sea, que no piensen que es como antes de que pueden cometer delitos y tienen a García Luna o a su equivalente que nos va a proteger», aseveró.