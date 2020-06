Desarrolladores de vivienda informales se siguen aprovechando de gente incauta que se deslumbra cuando les ofrecen terrenos a bajo costo, y cuando se han visto envueltos y han pagado, se dan cuenta que tienen una propiedad en donde no podrán construir y ni servicios básicos tienen, como ya ha ocurrido en algunos casos que están siendo investigados.

El secretario de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial, Armando Roque Cruz, dio a conocer que se trata de vivales que al tener un predio de buen tamaño, deciden lotificar y vender, pero “al hacerlo al revés, es decir, primero vender y luego solicitar los permisos respectivos, es más complicado que se les autorice ese proyecto”.

Aseguró que la Seguot lleva un trabajo muy coordinado con los municipios de todo el estado, en donde se han encontrado dueños de amplios terrenos o desarrolladores de vivienda que en la informalidad, buscan la forma de obtener un ingreso económico, pero con cierta trampa para sus clientes que antes deberían investigar las condiciones de los predios.

Recientemente se detuvo la venta de lotes a la orilla de las presa Calles en San José de Gracia, y ahora se encontró otra situación anómala en San Francisco de los Romo, en un predio rústico denominado Rancho el Chanate o antigua Hacienda de Jaltomate, y que para su venta lo han ofrecido para desarrollo habitacional y lo han llamado Campestre Hacienda Las Amapolas.

Hacia el oriente del estado también se hizo la venta de lotes muy baratos y se tiene conocimiento que algunas personas de Aguascalientes compraron a pesar de no contar con los servicios ofrecidos, no obstante allí no se pudo hacer nada, dado que el predio se encuentra ya en territorio de Jalisco, pero la promoción en la que anunciaban por redes sociales que se encuentra a 20 minutos del tercer anillo, fue el gancho para algunos.

Roque Cruz comentó que se ha encontrado que esos vivales se anuncian a través de redes sociales, principalmente el Facebook e inclusive a través de grupos de WhatsApp, y es como llaman la atención de las personas, “primero hay que hacer notar que cuando se ofrece un terreno barato hay que dudar, pues los costos de la tierra en Aguascalientes son muy elevados”.

Ante esta situación, adelantó que se iniciará una campaña para tratar que la gente haga conciencia y no sea sorprendida por ese tipo de situaciones que pudieran derivar en fraude, y que puede ser prevenido si antes de pagar o negociar un lote, primero se investiga ya sea en el Municipio de referencia o directamente en la Seguot.