La Liga Obrera de Beisbol estará disputando este fin de semana su séptima jornada en esta nueva campaña inverno 2021, en donde los Vaqueros de San Miguel tratarán de tomar revancha por sus últimas dos finales perdidas.

Dentro de la categoría estelar, los Vaqueros de San Miguel han sido el mejor equipo en las últimas temporadas, ocupando siempre el primer lugar y peleando los playoffs. Sin embargo, algo pasa en las finales que no logran sellar su título, cayendo precisamente en los dos últimos torneos.

A pesar de este par de descalabros dolorosos, los Vaqueros siguen peleando siempre en su mejor versión, ocupando de momento el liderato de la clase “A” con una marca invicta de 5-0, luego de su última victoria de 12-4 ante Materiales Martínez y Colos.

Quienes le siguen el paso a los Vaqueros son los Mezcaleros de la Paz con su marca de 4-1, para después contar con un empate entre los vigentes campeones Hijos de Richarte y Materiales y Colos, ambos con marca de 4-2, así como Yankees de la Paz con 3-2 e Hidro Express con 2-2.

Dentro de la clase “B”, los grupos de momento se encuentran muy cerrados al paso de seis jornadas, pero se espera que conforme avance el campeonato se empiecen a vislumbrar los favoritos para quedarse con los primeros lugares, recordando que, al final no importa tanto el lugar en el sector si no en la tabla general.

Dentro del grupo 2, se tiene un quíntuple empate entre los equipos de Halcones de San Luis, Red Sox, Deportivo Calvillito, México Spor y los Hermanos Soto, todos con marca de 4-2. En el grupo 3, los equipos de Calvillito y Ferretería Central marchan de líderes invictos con marca de 6-0.

En el grupo 4, los que comandan la tabla son los Guantes Progall con marca de 5-1 y quienes lideran el grupo 5 son los Toros de Palmitas como únicos invictos con marca de 6-0. Finalmente, en el grupo 6 se tiene de momento un empate en la cima entre los equipos de Transportes Román y Vaqueros de Montoro, ambos con 5 ganados y un perdido.