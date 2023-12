Por Mtro. Samuel Altamira Torres

Hablar de gastronomía local no es sólo hablar de tradición e historia, no es sólo cuestionar nuestras raíces culinarias, no es limitar tampoco nuestros paladares y retrogusto a lo que poco a poco hemos dado lugar de platos emblemáticos y que nos representan pobremente en este aspecto. Por otra parte, aplaudir y festejar el bolillo con crema, no sólo lo veo limitante, sino a su vez decepcionante. Si bien sabemos que es muy rico y más aún cuando el bolillo está recién hechecito, con esa miga suavecita y esponjosa, y qué decir cuando tenemos la dicha de que el mismo esté aún tibio, la crema con textura y acidez perfectas, una buena rebanada de jamón que poco nos importa si es de pavo, pierna, de buena o mala calidad, un chile jalapeño que apenas olemos y empezamos a salivar, con ese aroma tan característico de una lata recién destapada, al tener todos estos componentes nos encontramos con un resultado que, en lo que a mí respecta, cumple su función y nada más.

¿Merece ser reconocido como plato representativo de nuestro estado? No lo sé y no soy quién para contradecir lo que hemos ido acrecentando día a día como plato emblemático de nuestro bello estado. Pero mi trabajo como cocinero más allá de cumplir con una función de alimentar y servir a mi comensal no termina sólo ahí, sino todo lo contrario, es el comienzo de una aventura diaria para llevar a nuevos paladares la historia, amor y conocimientos que de manos de nuestras abuelas han ido trascendiendo de generación en generación. ¿Por qué? ¿Quién no recuerda ese aroma de arroz blanco que se sofríe con un diente de ajo y se baña con aquella molienda de jitomate, cebolla y agua? Que al primer contacto con el aceite desprende aquel aroma que nos cobija y nos hace sentir en casa. La pregunta es, ¿Desde siempre se ha preparado así? ¿Cuáles han sido las variantes que como manera de secreto de abuela o de cocina han sido transmitidas en cada familia hidrocálida? Es ahí donde radican nuestras principales raíces culinarias que siguen latentes en nuestra cocina del diario formando parte de un secreto que se lleva de generación en generación.

El inicio de nuestro viaje culinario por nuestro estado comienza aquí, explorando, rescatando y reconociendo esos pequeños datos de amor guardados en las cocinas de cada familia hidrocálida, en donde analizaremos su trascendencia y recorrido hasta la actualidad. El objetivo principal de este análisis es darle lugar y reconocimiento a cada uno de esos platos que nos dan valor e historia en cada familia aguascalentense.

Por ahora, los invito a hacer una breve reflexión en cuanto a lo que nos da identidad culinaria como hidrocálidos, para que juntos podamos compartir esos pequeños recuerdos de amor de abuelas (o), tías (o), mamá, papá, etc., que queramos que trascienda y sea recordada por nuestra comunidad. Envíanos esa receta llena de amor e historia que te gustaría compartir con nosotros, acompañada de una breve anécdota o recuerdo que represente el amor por Aguascalientes.

Envíanos tus recetas que aparecerán en nuestra siguiente edición, la cual será acompañada de una semblanza con el fin de reconocer los secretos mejor guardados de la cocina aguascalentense.