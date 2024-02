Chef Samuel Altamira Torres.

Pudimos observar y analizar en la columna pasada un poco de la historia de ¿cómo fue que comenzó? el que la cocina mexicana fuera nombrada patrimonio cultural por la UNESCO. Mucha reflexión, mucho estudio, mucha acción bien fundada nos esperan a fin de seguir desentrañando el verdadero alcance y la función que el patrimonio cultural desempeña en la vida y evolución de un pueblo y de una nación. En ese marco, hay que seguir trabajando los temas concernientes a la cocina tradicional, a la gastronomía y a los sistemas alimentarios, pero por lo pronto, ciertamente el haber logrado el reconocimiento de la candidatura mexicana fue clara demostración de un cambio radical en la visión del patrimonio cultural que ya no contempla sólo la preservación de bienes del pasado, sino que protege a aquellos con un potente impulso para dinamizar el futuro.

La decisión de la UNESCO fue desafiante porque, tratándose de un sistema culinario de la mayor complejidad, fue necesario trascender una serie de prejuicios y de apreciaciones estereotipadas acerca de la comida, vista únicamente como plato en el momento de presentarlo a la mesa, considerada escuetamente como el elemento que satisface circunstancialmente el hambre y sin relación alguna con el ámbito social, ni con el proceso productivo, con todas sus consecuencias en el contexto global. La cocina constituye en sí un modo de vida y una expresión cultural que propicia la relación social y la evolución humana.

La inscripción de la cocina mexicana en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, en buena medida, removió inercias y despertó conciencias para seguir hurgando a través del pensamiento en el significado del patrimonio cultural, en la complejidad de sus representaciones y símbolos y en su función como motor de la energía civilizatoria. En este caso, será preciso avanzar en la comprensión de los complejos culturales relacionados con los fenómenos gastronómicos que conjugan desde la producción del alimento hasta su transformación, que los eleva a los más altos planos de la creatividad. Esos sistemas, en nuestro caso, siguen conservando en buena medida su dimensión espiritual y su relación con las creencias cosmogónicas ligadas a las formas tradicionales de cultivar y preparar los alimentos. A este punto, hay que concluir que, en México, es preciso evitar que se pierdan las características originarias de una cocina que nos da identidad y que sigue formando parte esencial de la vida ritual ceremonial y del imaginario colectivo que nos permite la existencia misma. Y sólo así, en estos últimos textos, concluimos que la creatividad, la forma de cultivo, la tradición y, por supuesto, la vida ritual ceremonial forman parte esencial de nuestra cocina. Me gusta enfatizar mucho en estos puntos cuando hablo sobre cocina porque Aguascalientes sigue siendo un estado que da al mundo entero grandes aportaciones culinarias. Somos fuente de gran creatividad en la cocina que poco damos importancia a estos grandes personajes del día a día.

Para terminar, les comparto una receta de mi autoría que personalmente es de mis favoritas, no sólo por la simplicidad de los ingredientes sino por la facilidad en la preparación.

Pan de mantequilla

Ingredientes: 500 g de mantequilla (de muy buena calidad), 500 g de azúcar refinada, 8 huevos, 4 yemas, 400 g de harina blanca, 100 g de fécula de maíz, 15 ml de vainilla.

Procedimiento: batir la mantequilla y el azúcar con el globo hasta espumar, añadir los huevos y las yemas poco a poco y, por último, los secos cernidos juntos.

Los sigo invitando a que me manden sus recetas para compartirlas con todos nosotros y seguir dando voz a esos cocineros que llevamos dentro.

lectoresculinariosags@gmail.com