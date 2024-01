Chef Samuel Altamira Torres

En estos días, escuché una frase que posiblemente sea de las que mejor nos describe como mexicanos en nuestra relación con la cocina, y es la que dice “Comemos luego existimos”; así es como creo yo que la mayoría nos identificamos con esa particular frase. Eso me remonta a uno de los acontecimientos históricos más importantes para los mexicanos y fue el 16 de noviembre de 2010 en una sala donde sesionaba el comité intergubernamental en el centro de congresos de Nairobi, sucedió un hecho inédito: por primera vez, una cocina tradicional quedaba inscrita en la lista del patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. Este suceso me lleva a cuestionarme regularmente para entender la complejidad del sistema alimentario mexicano, más allá de pasarlo por la criba del pensamiento, o de concebirlo simplemente como nutrimento físico o como parte fundamental del buen vivir, fue necesario entenderlo como elemento fundamental de una cosmogonía en la que funge como la energía misma del universo. Los referentes del tema culinario, entendido como símbolo del placer, son abundantes en la Grecia de Platón, de Aristóteles o de Epicuro hasta llegar a escritores de hoy como el español Rafael Argullol que vincula al instinto con la cultura, con la civilización como paso previo para llegar a la comprensión del hecho gastronómico. En cambio, para alcanzar los profundos significados de la cocina mexicana, hay que remitirse al hombre hecho de maíz, a las divinidades que rigen el ciclo agrícola y la organización social de las comunidades que ejercen sus saberes ante el cultivo de la milpa, el fogón y que a su vez los van transmitiendo de generación en generación.

El trazo de una historia de las cocinas del mundo a lo largo del tiempo y del espacio que permitirían establecer una línea de continuidad entre tres planos que llevan del instinto traducido en cultura y, luego, del encuentro con la propia cultura en los infinitos matices de la civilización. Todo ello para comprobar cómo a través de la gastronomía y del culto a la alimentación, los humanos han transformado en libertad su propia necesidad.

Tal vez, si hubiéramos pensado a la cocina mexicana como desde ese ejercicio lógico o, en el otro extremo, desde los desvaríos de la razón, nos hubiera sido más fácil convencernos de que la alimentación va más allá de cumplir con una simple necesidad básica. A esto me lleva a preguntarme continuamente con el hecho de ¿qué significa en estos tiempos hablar de la necesidad de la cocina mexicana? Siguiendo por los vericuetos emprendidos a través del pensamiento para entender la importancia de proteger nuestra cultura culinaria, caemos irremisiblemente en este imperativo: se trata de ver el fenómeno cultural no como una abstracción, sino como un dato concreto, como la panacea que promete soluciones para la supervivencia y para la convivencia. El desarrollo y el crecimiento de una sociedad dependen de un elemento que dota de sentido a la existencia individual y colectiva y que tiene que ver con la capacidad de producir los alimentos y de cocinarlos merced a la capacidad creadora de quienes los transforman. Es por ahí mismo donde nos toca agradecer el don que representa el patrimonio cultural heredado. De aquí partimos para seguir valorando, preservando y transmitiendo de una manera totalmente dignificada todas y cada una de nuestras raíces culinarias, agradecer y servir en esta increíble profesión es un trabajo y un arte que día a día los que tenemos el maravilloso don de transformar alimentos se vuelve una constante motivación para seguir recreando todas nuestras raíces, por eso los invito a la reflexión acerca de transmitir y compartir nuestros conocimientos y aprendizajes, se ha vuelto una constante en la cotidianeidad de esta bella profesión que se empaña por la falta de conciencia y amor al mantener en recelo y resguardo conocimientos que quizá nos han hecho creer que nos definen como cocineros y que el hecho de difundir nuestras prácticas nos va a dar menos valor como profesionales. Los invito a que me hagan llegar sus comentarios y a seguir compartiendo esas recetas de cocina que nos dan identidad como hidrocálidos.

