Chef Samuel Altamira Torres

Comienzos de año, y con ello llegan nuevas y mejores recomendaciones culinarias, propuestas de tendencia en la cocina, lugares por visitar y otros para recordar. En este capítulo les comparto una serie de eventos del pasado para contextualizar un poco a todos aquellos sobre uno de los objetivos principales de este espacio dedicado a la cocina y con el firme objetivo de informar de una manera real y más consciente sobre este bello arte. En los últimos años, he tenido una constante que se vuelve cotidiana en mi quehacer, ya sea por mi posición como cocinero, repostero y pastelero o simplemente por una asimilación cultural que hacemos con normalidad al referir esta bella profesión. Y es la de profundizar y dar una opinión más informativa y periodística, basada en un punto de vista que invita a la reflexión y a la opinión general. Recomendaciones gastronómicas en nuestro estado: a menudo me he visto en la necesidad de generar una opinión concreta, estudiada y manejada de una manera responsable al generar una opinión profesional de lugares dedicados a la restauración en Aguascalientes.

Y es aquí donde dicha necesidad viene de darme cuenta de las consecuencias tan destructivas que generan grupos de opinión colectivo en redes sociales. Si bien son opiniones generadas por clientes que acuden a estos establecimientos, en su mayoría dichas opiniones son tan poco acertadas y manejadas desde la emoción y no desde la conciencia, que generan en mí un sentimiento de urgente necesidad por hacer algo al respecto. A su vez, he tenido la oportunidad de darme cuenta de cómo existen opiniones demasiado destructivas hacia dichos lugares. Y es aquí cuando empecé a percatarme de lo afectado que se veía este sector al leer opiniones basadas en la ignorancia y el poco respeto que existe al esfuerzo, al trabajo y al amor por servir a nuestros comensales.

Me puse a investigar cómo podría dar una opinión completamente profesional, sin la necesidad de caer en este juego tan enviciado hoy en día, y en lo delicado que puede llegar a ser el manejo no adecuado de nuestras palabras. Y es aquí donde busqué a uno de mis profesores para externarle mi inquietud sobre la necesidad de crear un espacio periodístico dedicado a la cocina, quien me aconsejó sabiamente tomar una especialidad en periodismo digital que me daría las herramientas suficientes para generar acertadamente dichas opiniones. Un par de años después, aquí me encuentro generando un poco de contenido gastronómico y compartiendo con ustedes ideas, tendencias y antiguos trucos de cocina que permanecen hasta el día de hoy.

Dando lugar a nuestro espacio de invitados, en la siguiente carta nos comenta nuestro autor que le gustaría permanecer en anonimato, lo cual mantendré por respeto y agradecimiento a su persona. No sin antes retribuir, a manera de reconocimiento, sus intenciones de transmitir sus conocimientos en pastelería y decirles que me pareció un excelente y exquisito rescate, que tiene aproximadamente 80 años de su primera elaboración.

PANQUÉ DE QUESO DE GRANJA

Ingredientes: Tres huevos bien batidos, una taza de queso de granja, dos cucharadas de mantequilla, un cuarto de taza de harina, un cuarto de cucharadita de sal, una taza de azúcar refinada.

Elaboración: Batir los huevos a temperatura ambiente hasta triplicar su volumen, empezando por las claras para después añadir una a una las yemas. Pase el queso a un recipiente y deshágalo finamente, ayudándose de algún utensilio o con sus propias manos. Mezcle poco a poco el resto de los ingredientes. El huevo se incorpora de manera envolvente y la mantequilla va fundida a temperatura ambiente. Se hornea en un molde para panqué por 30 minutos a 180° C. Desmoldar cuando se haya enfriado. Cernir un poco de azúcar glas por encima.

Los invito a preparar esta delicia de panqué que personalmente ha sido una experiencia diferente y muy sencilla de preparar, que nos da como resultado un pan completamente casero y delicioso. Los sigo invitando a que compartan sus recetas para dar luz a aquellas voces que hay en cada cocinero que llevamos dentro. Les comparto nuevamente el mail al que pueden seguir enviando sus recetas. Les leo pronto.

lectoresculinariosags@gmail.com