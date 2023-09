Este mes, cumplo cinco años con mi agencia de marketing, de estar trabajando (en su mayoría) con restaurantes, y bajo mis conocimientos aplicados y las experiencias que he vivido, me permito compartirte algunas observaciones si deseas tener un menú que sea capaz de despertar el apetito de tu gente, así que provecho… o mejor dicho, ¡empecemos!

En primer lugar, he detectado que un menú juega un rol protagonista, y con esto no digo que tu personal no tenga importancia, o que tu fachada o decoración pasen desapercibidos, al contrario, es un trabajo en equipo, pero si tu comida no es atractiva, aun teniendo la mejor atención al cliente, un/a chef con preparación sólida, o una ubicación o adornos de ensueño, se irán a otro lado.

Puedo dar por hecho que tú sabes de qué se compone una hamburguesa, es más, lo pensaste y te la antojé, pero cada establecimiento lo prepara a su manera, y es que a base de gustos es como elegimos a dónde ir. Cuando acudimos a un restaurante, lo primero que pedimos es el menú, lo leemos para saber qué hay y qué se nos antoja, puede haber un texto básico de su composición (y está bien), pero una descripción sobre su apariencia, textura y sabor fuera de lo tradicional llama la atención… ¡Agrégale una dosis de creatividad!

Y no sólo en la descripción, también puedes hacerlo en los títulos de tus platillos, “chili burger” es un clásico, pero hay muchas maneras de nombrar la comida, depende mucho de tu mercado meta, del concepto que tengas en tu negocio (si manejas alguna temática)…¿Te imaginas una hamburguesa llamada “Antonio”? Su justificación puede ser cualquiera, significa “valiente”, así que le das la opción a tu comensal para ejercer la valentía probando esa opción deliciosamente picante.

Puedes apoyarte con fotografías, ya sea de cada platillo, o si tienes opciones muy amplias, te conviene añadir una por secciones, por ejemplo, si vendes 8 tipos de hamburguesa, pones la imagen de la que quieres que se venda con más frecuencia o tu producto estrella, y con el resto fomentas la imaginación de tu clientela, siempre y cuando las fotos estén antojables y sean verídicas, ni se te ocurra sacarlas de Google o Pinterest, “vender humo” no es una opción.

¡El orden sí importa! La manera en que te presentas puede facilitar o complicar a tus concurrentes, el objetivo es obvio, respeta los espacios entre título, descripción y precio, separa tu comida por “desayunos / comida / cena” si es tu caso, “entradas / aperitivos / platos principales / postres / bebidas”, o menús separados por “comida” y “bebidas”.

Antes de levantarme, si tu marca trabaja con ciertos colores y usa tipografías específicas, úsalos, eso refleja sentido de pertenencia, aporta valor a la experiencia de tu negocio comunicando lo que significa comer contigo. Un consejo de branding que demuestra que no sólo es diseñar por diseñar, todo tiene un propósito, y lo mejor es que te ayuda a crecer.

