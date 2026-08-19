Aguascalientes cerró julio como la entidad con la tasa más alta de víctimas de robo a casa habitación del país, con 60.22 casos por cada 100 mil habitantes, cifra que representa más de cuatro veces la media nacional, ubicada en 14.28, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El robo a negocio alcanzó en julio su nivel mensual más alto del año, con 180 denuncias: 40 de hechos cometidos con violencia y 140 robos sin violencia.

La entidad se ubicó en el segundo lugar nacional en la tasa de víctimas de robo a transeúnte, con 58.18 casos por cada 100 mil habitantes. Solamente la Ciudad de México registró una incidencia superior, con 64.44 casos, mientras que Baja California reportó 48.60 y Tabasco, 36.62.

En robo a casa habitación, el Estado acumuló 887 denuncias entre enero y julio, de las cuales 37 correspondieron a hechos cometidos con violencia.

El robo a negocio, acumuló en el año 1,063 casos. En 185 de las denuncias presentadas se reportó el uso de violencia.

En julio se abrieron 3 mil 471 carpetas de investigación por delitos del fuero común, lo que convirtió a ese mes en el segundo con mayor incidencia del año, solo por debajo de marzo, cuando se registraron 3 mil 600 delitos. Durante los primeros siete meses de 2026, la incidencia delictiva acumulada superó las 23 mil denuncias.