Abril Valadez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco: Costa Daniel Kassab recurrió al recuerdo de una profesora de actuación y de un parque de Brisbane para trabajar en personajes y escenarios de Bluey, contó el director de arte durante su participación en Pixelatl, en Guadalajara.

Al diseñar a Calypso, la maestra de Bluey, pensó en una profesora de actuación de su adolescencia que combinaba el conocimiento de las artes con un trato cálido, rasgos que quiso transmitir sin convertir al personaje en una caricatura de ella.

También encontró un paralelo entre esa personalidad y los grises fríos y naranjas intensos del pelaje del pastor australiano que inspira a Calipso, dentro de una serie que mezcla rasgos de perros con detalles de apariencia humana.

«Aunque sólo te hayas encontrado con alguien una vez, siento que comprender de primera mano su forma de ser te da una base sólida para diseñar un personaje, en lugar de depender únicamente de una celebridad cuya personalidad se ha fragmentado en lo que los demás piensan de ella», comentó en su conferencia magistral de esta noche en Ciudad Creativa Digital.

En la construcción de los fondos de la exitosa serie, Kassab siguió una lógica parecida y recurrió a lugares de Brisbane, ciudad donde se desarrolla Bluey y en la que también creció el animador.

«Los lugares, las cosas y los entornos también son personajes a su manera; aquellos en los que crecemos guardan recuerdos poderosos y una energía muy intensa gracias a la nostalgia», dijo ante la audiencia de creativos y creativas.

Al revisar el animático de «Pass the Parcel», uno de los episodios de Bluey, Kassab encontró un parque acuático de apariencia genérica y propuso tomar como referencia uno de Brisbane, cercano al lugar donde creció, con esculturas de ballenas que arrojaban agua por la boca.

Cuando se estrenó el episodio, recordó, varios espectadores reconocieron el parque y comentaron que habían estado ahí, una reacción que Kassab relacionó con la posibilidad de que Brisbane apareciera en pantalla.

«Cuando la gente piensa en Australia, piensa en Sidney o a veces en Melbourne, así que para quienes somos de Brisbane es muy especial poder decir que importamos, que podemos existir en nuestro país», señaló.

En otros episodios, los escenarios buscan transmitir sensaciones más que reproducir un lugar real, como ocurre en Space, donde Mackenzie evoca un recuerdo confuso y atemorizante de un área de juegos.

Kassab utilizó una paleta de colores suaves inspirada en Monet y difuminó los bordes del paisaje, distintos de los que suelen aparecer en los fondos de la serie.

«Era para transmitir esa sensación de liminalidad, confusión y miedo, pero también lo que a veces sentimos cuando tenemos esos sueños de niños o incluso de adultos», apuntó.

El artista compartió estas experiencias durante la conferencia «Disciplina + Emoción: El mundo visual de la mente y el corazón de Bluey», en la decimoquinta edición de Pixelatl, que continuará hasta el sábado 14 en Ciudad Creativa Digital.