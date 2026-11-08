Este fin de semana los equipos de fuerzas básicas de Necaxa enfrentaron a los Xolos de Tijuana. Tanto la sub-21 como la sub-17 sumó puntos en casa, pero los Rayitos de la sub-21 lograron un triunfo importante para seguir en la pelea por un lugar en la liguilla.

Precisamente los jóvenes de la sub-21 fueron los primeros en jugar en las instalaciones de Casa Club Necaxa. El equipo de los Rayitos tuvo a varios de los que ya tienen experiencia en el primer equipo, tales como Luis Jiménez, Emilio Martínez, Rogelio Cortez y el oriundo de Aguascalientes, Misael Pedroza.

Fue precisamente Misael el que anotó el gol de la victoria al minuto 50, dándole en ese momento la ventaja a los rojiblancos. Por más que los Xolos atacaron, al final no pudieron responder, por lo que los Rayitos se quedaron con los 3 puntos en su casa.

Con este triunfo el Necaxa sub-21 subió hasta el lugar 7 de la tabla con 25 puntos en total, aunque Rayados y Pumas todavía los podrían bajar antes de que acabe la jornada. La ventaja para este Necaxa es que cerrarán contra Querétaro, último lugar de la tabla, por lo que una victoria les podría dar el pase a la liguilla.

Con respecto a la sub-19, los Rayitos de esta categoría sumaron dos puntos en su partido ante Tijuana, ya que en el tiempo regular empataron 1-1, pero en la tanda de penales por el punto extra los necaxistas ganaron. Sin embargo, por diferencia de puntos este equipo ya quedó eliminado del torneo.

En tanto, los Rayitos de la sub-17 no tuvieron actividad este fin de semana, pero su buena puntuación los mantiene dentro de los primeros 5 lugares de la tabla, por lo que ya están instalados en la liguilla.