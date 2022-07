Los equipos juveniles de la sub-20 y sub-18 de Necaxa perdieron sus respectivos encuentros ante los equipos de Pachuca, siendo dos derrotas dolorosas para las fuerzas básicas del conjunto aguascalentense.

Este miércoles por la mañana se disputaron los partidos correspondientes de la fecha 5 en la Liga Mx sub-20 y sub-17; las escuadras de Necaxa tuvieron la visita de los equipos juveniles de Pachuca, los cuales son de los más fuertes en estas categorías.

El primer encuentro en disputarse fue el de la sub-20 a partir de las 9:00 de la mañana en la Casa Club; las condiciones climatológicas no favorecieron mucho a ambos equipos por tener una neblina densa, pero afortunadamente, los dos partidos se pudieron disputar.

Con un solitario gol de Ángel Estrada al minuto 36, el conjunto de Pachuca se llevó la victoria de Aguascalientes, comenzando la jornada de manera negativa para los Rayos de Necaxa.

Más tarde, se disputó el encuentro de la súb-18, el cual no tuvo anotaciones durante la primera mitad, pero al menos las condiciones y la visibilidad del campo mejoraron.

Al minuto 49 Juan Palma puso en ventaja al conjunto de Tuzos, mientras que, William Arredondo empató el marcador al 84′ con un golazo de tiro libre. Sin embargo, el gusto duró muy poco porque el mismo Juan Palma le dio la victoria a Pachuca con un tanto al minuto 87.

Cabe señalar que en ambas ligas el equipo de Pachuca lidera la tabla, por lo que no fue un rival fácil para los rojiblancos.

El equipo de la sub-20 mantiene el quinto lugar de la tabla con 7 puntos y una buena diferencia de 4 goles; por su parte, los de la sub-18 ocupan el sexto lugar con 11 unidades y una diferencia de 4 goles.