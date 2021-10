Por FRANCISCO VARGAS M.

Grato debut con caballos fue el que tuvo el joven Emiliano Robledo en lo que fue la Novillada Nocturna de Calaveras al cortar una oreja; por su parte, Miguel Aguilar se adjudicó dos en el de regalo y Alejandro Adame no pudo tocar pelo por fallar con el acero.

Platicamos con los protagonistas de este festejo y esto que lo que comentaron:

MIGUEL AGUILAR

“En los dos de mi lote fue complicado, pero, gracias a Dios, en el de regalo pude expresarme como torero. Contento por ello, como también por las dos orejas y la salida en hombros”.

ALEJANDRO ADAME

“Yo pensaba que la novillada se iba a dejar un poco más. Mi primero fue un novillo importante, no fácil era, pronto humillaba, pero le faltó un poco de más recorrido, qué pena que no lo maté al primer intento”.

EMILIANO ROBLEDO

“Dentro de lo nuevo que estoy, creo que queda mucho por trabajar; me voy contento porque me entregué, era importante tocar pelo en mi debut y carrera; feliz por ello” .