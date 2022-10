Por FRANCISCO VARGAS M.

Bien dicen que hay que ir a todos los festejos taurinos porque cuando menos uno se imagina salta la liebre, y esto viene como anillo al dedo, por el grato debut como novillero con caballos de Bruno Aloi, quien dejó sorprendidos a los pocos que estuvimos en la Plaza San Marcos, pero eso no fue todo lo bueno de la gran tarde, sino también fuimos testigos también de la primera ‘Puerta Grande’ como novillero con picadores del joven acalitano Emiliano Robledo, quien al igual cortó dos orejas, esto gracias a tres estupendos novillos de la ganadería de Monte Caldera, por lo que el ganadero don Francisco Aldrete dio tres vueltas al ruedo.

Como siempre, platicamos con los protagonistas de este interesante festejo, quienes dijeron lo siguiente:

EMILIANO ROBLEDO

“La verdad que estas dos orejas cortadas son oxígeno puro, me hacía falta tener una tarde como la de hoy”.

“Disfruté mucho la faena de mi segundo novillo, me permitió pegarle pases como me gusta hacer el toreo y disfrutar”.

“Ha sido una tarde muy bonita en compañía de toda mi gente, afición y de mis maestros, gracias al público por su entrega y cariño”.

RUBÉN NÚÑEZ

“Al jugarme una carta tan importante puse toda mi entrega, siempre me hace ilusión torear aquí, hoy no tuve suerte, además de que no estuve certero en muchas cosas”.

“Esto al final ha sido un escalón más, me voy con un sabor un tanto amargo, pero me sirve para seguir creciendo y eso es lo importante”.

BRUNO ALOI

“Contento y feliz por mi debut con caballos en México y qué mejor que fue en esta emblemática plaza, la San Marcos de Aguascalientes, creo que la gente que me vio quedó contenta y con ganas de volverme a ver, ojalá y que para la otra ocasión sea en mayor cantidad”.

“La gente maravillosa disfrutó toda la tarde como yo, me voy con el cariño y entrega de esta gran afición”. (pacovargas_@hotmail.com )