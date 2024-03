Por FRANCISCO VARGAS M.

Sin duda, la Cuarta Novillada de la Temporada 2024 de la Plaza San Marcos será recordada por la gran y artística faena que realizó Emiliano Osornio al bravo «Romancero» de Rosas Viejas, misma que lamentablemente malogró con la espada. Sin embargo, se alzó como triunfador al cortar la única oreja, misma que le tumbó al primero de su lote. Por su parte, Enrique Melchor y Luis Garza estuvieron con entrega y voluntad durante todo el festejo, mismo que sirvió para que los jóvenes José María López y José Luis Vicencio Badillo presentaran, respectivamente, su examen para pertenecer a la honorable Unión Mexicana de Picadores y Banderilleros; el primero como subalterno de a pie y el segundo como puntillero.

Platicamos con los protagonistas de esta novillada, quienes comentaron lo siguiente para El Heraldo de Aguascalientes:

ENRIQUE MELCHOR

«Fue una tarde dura para mí, no es posible que se me haya ido un novillo vivo porque no es la manera y mucho menos que sea en esta plaza tan importante como es la San Marcos».

«Mi segundo creo que sí se pasó un poco el castigo en varas, pensé que no se iba a echar y me iba a permitir, pero bueno así es esto y ni hablar».

EMILIANO OSORNIO

«La verdad que he disfrutado mucho la tarde, desde que llegué el sábado al hotel tenía la esperanza de sentirme torero y con mi segundo la verdad que así fue, a pesar de la espada estoy muy feliz».

«Son tardes en que todo sale bien, que la gente viene con ganas, uno que puede lograr faenas así, y luego tener un novillo con esta calidad».

«Estoy en paz conmigo mismo y sé que puedo ser torero, gracias a la afición y a Aguascalientes por su cariño».

LUIS GARZA

«Contento más no satisfecho, mi primero no me permitió lucir mi toreo y el segundo al principio pensé que iba a funcionar, pero se vino a menos».

«Di todo de mí, lástima de mi lote, pero bueno será para la otra». (pacovargas_@hotmail.com)