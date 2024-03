Por FRANCISCO VARGAS M.

Una vez más, en lo que fue la Tercera Novillada de la Temporada 2024 de la Plaza San Marcos, se vivió lo que encierra y la verdad de la fiesta brava,el triunfo, pagado con sangre; estole aconteció al valiente joven aguascalentense-galo César Fernández, quien después de realizar una artística faena, al momento de rubricarla con la espada, sufrió una grave cornada de dos trayectorias, siendo reconocido con las dos orejas, mismas que le fueron llevadas hasta la enfermería. Por su parte el también aquicalidense Joel Castañeda cortó un apéndice bien ganado, y el mexiquense Ángel Gabriel no escatimo esfuerzo alguno por lograr el triunfo que tanto deseaba.

Platicamos con dos de los protagonistas de esta novillada, quienes comentaron lo siguiente para El Heraldo de Aguascalientes:

JOEL CASTAÑEDA

“Es una oreja importante para mí, pero me hubiera gustado un triunfo bonito, ha sido una tarde para mí de mucho aprendizaje, una novillada complicada no fácil, una pena la cornada de César, pero bueno a esperar lo que sigue”.

“La verdad no es fácil salir después de que cae herido un compañero, pero hay que sobreponerse, no me quise sugestionar ni quedarme con la imagen, lamentablemente es el lado crudo de nuestra profesión, espero que César se mejore pronto”.

ÁNGEL GABRIEL

“La verdad una tarde muy mala, una tarde cuesta arriba, pero salga como salga el toro uno tiene que poner todo y estar ahí”.

“Siendo honesto hoy no estuve nada bien, pero en fin así es esto, se me dislocó el dedo; pero me duele más no haber logrado un triunfo”.