Los protagonistas de la novillada comentaron…

Por FRANCISCO VARGAS M.

La Novillada Extraordinaria de Fiestas Patrias independientemente del triunfo de Efrén Rosales y César Ruiz, quienes cortaron dos orejas respectivamente, arrojó un resultado muy interesante, como rescatar a Rosales y darle más oportunidades ya que ha demostrado que quiere continuar en busca de sus objetivos como torero, y qué decir de Ruiz, quien como lo dijo a este diario, es un novillero que siente e interpreta el toreo de antaño, haciéndolo diferente. En esta ocasión no tuvo suerte Daniel Prieto, a quien nos hubiera gustado verlo más asentado y con menos presión.

Platicamos con los Protagonistas de esta interesante Novillada, quienes comentaron lo siguiente para El Heraldo de Aguascalientes:

EFRÉN ROSALES

“Estas dos orejas son oxígeno puro para mí, esto es la pura vida, como decía mi papá, ha sido una tarde hasta el momento la más importante para mí”.

“Estoy feliz y contento por lo que pude lograr y expresar y sobre todo transmitir al público, que vieran que lo mío no es un capricho, que soñando se pueden realizar las cosas”.

DANIEL PRIETO

“Siento que me tocó el lote más complicado, pero pienso que la actitud y ganas ahí quedaron, no todas las tardes son de triunfo, me quedo con las ganas mostradas y actitud”.

CÉSAR RUIZ

“Me siento super contento de debutar en mi tierra y triunfar, salí a darlo todo, la entrega de la afición en un sueño hecho realidad, agradecido con todos ellos, como con las personas que me han apoyado como don Pedro Haces y el maestro Manolo Mejía”.

“Mi primera faena traté de hacer cosas diferentes, cierto que todo está ya hecho, pero hay que rescatarlas, me gusta ser diferente, a lo mejor a muchos no les gustará, pero siempre salgo a jugarme la vida”.

Sin duda mi primer novillo fue extraordinario y lo disfruté con capa, banderillas y muleta, estas dos orejas y salida en hombros nunca la olvidaré”. (pacovargas_@hotmail.com)