Por FRANCISCO VARGAS M.

Gran tarde de toros fue la que se vivió este domingo 25 de abril en la Plaza Monumental en lo que fue la Primera Corrida Presencial llamada “Celebrando a San Marcos” en este coso en el presente año, en la cual los triunfadores fueron Leo Valadez como la ganadería de San Miguel de Mimiahuapam. Por su parte José Mauricio cortó una merecida oreja al igual que Gerardo Adame quien perdió los máximos trofeos por fallar con el acero. Platicamos con los protagonistas de esta magnífica corrida quienes dijeron lo siguiente para este importante medio:

JOSÉ MAURICIO

“Contento por esta reaparición después de tanto tiempo en esta bella plaza, feliz por actuar aquí que me trae tantos recuerdos y buena vibra; el toro tuvo gran nobleza y pienso que exploté sus cualidades”.

JOSELITO ADAME

“Mi primero no mostró el peligro que tenía, a parte la chispa que tenía para trasmitir arriba era poca; y bueno las cosas cambiaron con el de regalo donde pude expresar mi toreo pero lamentablemente lo pinché, pero bueno no escatimé esfuerzo alguno por lograr el triunfo”.

OCTAVIO GARCÍA “EL PAYO”

“La verdad me entregué hubo un momento en el cual estaba como en un trance muy entregado, me pasaba cerca y no sentía miedo al contrario, lo quería empujar despacio y creo que cuando menos a mí me hizo sentir mucho”.

GERARDO ADAME

“La verdad muy contento y feliz, agradecido con Dios por esta oportunidad que me dio de cuajar un toro aquí, son toros que no se tienen que pinchar y se tienen que culminar con la espada arriba y cortarle las dos orejas y el rabo, la verdad agradecido con mi gente por su apoyo y entrega total”.

DIEGO SÁNCHEZ

“Una tarde en la que tenía que salir así dejar todo en el ruedo, me la jugué la tarde, la plaza y afición se lo merecía, así es como hay que estar siempre”.

LEO VALADEZ

“Una tarde soñada para mi que no me cabe en el alma, una faena donde pude demostrar todo ese sentimiento que traigo por dentro, el cumplir este sueño de esta magnitud es algo bonito”.

JUAN PABLO BAILLERES (Ganadero)

“Celebrando a San Marcos, celebrando a Aguascalientes, a la vida, celebrando a la tauromaquia que es una cosa cultural tan nuestra, la verdad me siento súper feliz por haber retornado a esta plaza y porque la gente salió toreando”.

“Los nombres se los puse en honor a mi padre por ese enorme amor que le tengo, es mi maestro, mi ídolo a quien le tengo una apasionada entrega y amor porque así él la ha tenido con nosotros su familia y no se diga a la fiesta de los toros, finalizó”. (pacovargas_@hotmail.com <mailto:pacovargas_@hotmail.com>)