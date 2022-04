Por FRANCISCO VARGAS M.

El joven aguascalentense Héctor Gutiérrez se convirtió en el triunfador de la Primera Corrida del Serial Taurino 2022, festejo un tanto cuesta arriba para los toreros participantes, ya que los toros de De la Mora no correspondieron, excepto el sexto que salvó los colores de su divisa.

Platicamos con los protagonistas de esta Primera de la Feria nacional de San Marcos, quienes comentaron lo siguiente para este importante medio.

MIGUEL ÁNGEL PERERA

“Mi lote fue muy difícil, muy cuesta arriba, pero bueno yo he puesto todo, aposté mucho por ellos; mi primero más noble, el segundo muy áspero”.

“Con el de regalo, la verdad muy contrariado. El juez ordenó que lo toreara y el público que se devolviera; la verdad muy contrariado”.

FERMÍN ESPINOSA “ARMILLITA IV”

“Hice el esfuerzo toda la tarde en mis tres toros, siempre queriendo, pero, bueno, hoy no tuve materia prima”.

“A mi primero había que sacarle los pases con sacacorchos, lo importante es que varios aficionados vieron mi disposición y entrega”.

HÉCTOR GUTIÉRREZ

“Mi segundo toro tuvo mucha transmisión, pude estar bien con él. La pena fue ese pinchazo, porque pienso que era una faena de dos orejas”.

“La oreja es importante, porque la faena tuvo calado en los tendidos. Me quedo con el cariño de la gente”.

