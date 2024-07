En un mundo donde la población tiene acceso a aplicaciones de edición de fotografías y videos, y a tutoriales para aprender cualquier talento, en este caso algunas aptitudes necesarias para hacer marketing y publicidad, pareciera que cualquier decisión artística es rentable. Si piensas así, aplaudo tu mente abierta, pero… ¡Debes tener criterio!

Las ideas que expongamos al mundo deben ir acompañadas de una justificación. Se vale recibir aprobación de quienes nos rodean, empezando por la propia, pero su presentación debe ser igual de beneficiosa. Y para ello, hay que saber que la mente humana interpreta y responde a ciertos impulsos; tanto los colores, imágenes y tipografías tienen su manera de impactar… para bien o para mal.

Y el día de hoy traigo el ejemplo de las redes sociales, donde recibimos mensajes de las marcas que seguimos y de aquellas que invierten para que las veas. En ambas vías, suele ser muy fácil detectar quiénes trabajan con Canva y quién hace un trabajo original. En el primer caso, es común ver las plantillas prediseñadas y muy de vez en cuando el nombre del negocio; sólo cambia el texto, pero no la fuente. En el segundo, se destaca la autenticidad, teniendo el mismo efecto que en las relaciones sociales.

Para vender, muchas veces no es el texto lo que te ayuda, sino la manera en que lo transmites, empezando por la identidad visual de tu marca. Si tienes una, respeta cada elemento que te representa. Se puede creer que es absurdo que por un cambio de “poca importancia” en el diseño, la gente va a dejar de comprarte, pero si lo analizamos con criterio, tan sólo bastan unos trazos para convertirte en una imitación tuya, y la gente quiere ir con la marca verdadera.

Una vez, en diciembre, me percaté de dos negocios locales que usaron la misma plantilla de Canva. Uno presentó su horario especial para el 24 de diciembre y el otro para presentar una frase célebre. ¿Dejaron de generar ventas? Obviamente no, pero esos “pequeños detalles” transmiten cierta informalidad, y si la gente no los percibe con suficiente conciencia al “scroll” la pantalla, entonces el post fue inútil. No solo se trata de informar, también es importante que te tomen en serio y que valores tu oferta.

Mantener tu identidad contribuye a que la gente te pueda ubicar mejor, le das valor a tu oferta para las personas correctas, y te da un respaldo ante el IMPI en caso de alguna controversia, si y sólo si tu marca está registrada. Este es el criterio que quiero que te lleves hoy. Esto no significa limitar tu creatividad; al contrario, deseo que sigas diseñando, pero bajo una metodología que te traerá resultados rentables.

Sitio web: www.molonetmx.com

Facebook, Instagram y X: @molonetmx

LinkedIn: Hugo Morales Lozano