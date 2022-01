La Asociación Estatal de Padres de Familia espera que antes de que finalice el mes, los alumnos de educación básica regresen a clases presenciales. Pues la educación a distancia se ha convertido en un factor estresante para padres y tutores y de rezago educativo para los estudiantes detalló su presidente, Miguel Ángel Herrera.

Si bien el regreso de forma virtual no es nuevo para alumnos, docentes ni padres de familia, los casi dos años de pandemia han representado un reto para los tutores, afirmó Miguel Ángel Herrera. “Hace dos años el cambio fue muy drástico, ahorita ya tenemos la experiencia y no nos agarró desprevenidos; estamos buscando que los niños regresen a clases presenciales el 24 de enero porque es un derecho a la educación, esperemos que en una semana podamos regresar a presenciales, porque los niños necesitan esa convivencia y desarrollo”.

El representante de padres de familia comentó que la modalidad virtual, baja la productividad de los estudiantes; “no es lo mismo estar en un lugar adaptado para el estudio a estar en la casa, donde el patio se ha convertido en nuestra área de juegos, y la sala se ha convertido en el aula”.

Los padres además ya presentan agotamiento y ansiedad al tener que cumplir no sólo con su jornada laboral, sino con las dinámicas familiares en las que la tarea de unas horas, se convierte en una que ocupa un día entero.

Para tratar de aminorar la ansiedad de los padres de familia, la asociación se ha coordinado con el DIF Estatal, de tal forma, que los desesperados padres puedan tener acceso a videoconferencias y a atención psicológica.

Por último, Miguel Ángel Herrera pidió a los padres y tutores ser responsables con los lugares que frecuenten los menores durante los días de educación a distancia, pues esto podría prolongar en regreso presencial a las aulas, donde mantuvo que “las escuelas no son focos de contagio, sino puntos seguros”.

