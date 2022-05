Marcos Vizcarra Agencia Reforma

CULIACÁN, Sinaloa.- Desde Culiacán, capital de Sinaloa y uno de los epicentros criminales en México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el narco no pone gobernadores ni presidentes.

«Ahora no hay impunidad para nadie, nosotros no tenemos patrones, jefes, solamente tenemos como amo al pueblo de México, somos libres. Entonces, tengan confianza de que no vamos a encubrir a nadie, sea quien sea, sea mi hermano, mi hijo, mi familia, esto ya cambió, esto es la transformación. Por eso llegamos y no vamos a hacer lo mismo que se hacía antes», aseguró en conferencia mañanera.

Acompañado por el gabinete de seguridad, propuso combatir al crimen desde las casas.

Su plan, detalló, es el de no revictimizar y dar oportunidades con programas sociales. Un proyecto a largo plazo que no verá frutos pronto.

Por ejemplo, citó que en esta entidad hay 282 mil adultos mayores con pensión, otras 6 mil 214 personas inscritas en Jóvenes Construyendo el Futuro. También hay 17 mil 773 jóvenes universitarios becados y 10 mil campesinos dados de alta en Sembrando Vida.

El Presidente defendió esos programas insignia de su Gobierno, al asegurar que quienes delinquen tienen razones socioculturales, incluyendo la estigmatización desde narrativas populares o los gobiernos que le antecedieron.

«Tenemos que buscar la reinserción, la regeneración, no considerarlos monstruos que ya no pueden ser recuperados, además todos tenemos derecho a la vida, pero sí lo mejor es imprimir valores, eso es lo mejor y atender a los jóvenes, no dejarlos solos, que no tengan vacíos», expresó.

Sin embargo, reprochó, hay políticos que le exigen ahora resultados inmediatos sobre sus programas.

«Los muy cretinos ahora por desinformados nos dicen y qué estás haciendo, por qué no resuelves el problema», dijo al referirse de manera directa al ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa y su ‘guerra contra las drogas’.

Por su parte, el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, detalló que en el caso de Sinaloa se han asegurado 22 mil 420 kilogramos de metanfetaminas, 298 kilogramos de fentanilo, 2.8 millones de pastillas de fentanilo, 39 kilogramos de heroína y 7 mil 086 kilogramos de cocaína.

También se han erradicado 6 mil 682 hectáreas de amapola, 2 mil 444 hectáreas de marihuana, 60 mil 955 kilogramos de marihuana, así como el aseguramiento de 633 laboratorios para la producción de metanfetaminas

Son estrategias, dijo el funcionario, que revelan una mejora sustancial de la seguridad y sobre todo, agregó el Presidente, contra la impunidad.

