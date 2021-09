Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió ayer de nuevo contra los ministros de la Corte, a quienes acusó de actuar como insensibles y luego dormir tranquilos tras avalar la devolución de alrededor de mil millones de pesos del erario a Carmela Azcárraga Milmo, hermana del fundador de Televisa.

“Acaba la Corte, imagínense, de ordenarle al Gobierno que devuelva mil millones de pesos a una señora Azcárraga (Carmela Azcárraga Milmo) de un juicio que se llevó el sexenio pasado.

“Pero a los Ministros de la Corte no les preocupa, esos duermen tranquilos. Imagínense lo que representa entregar mil millones, cuántas becas para niños y niñas con discapacidad, vacunas, apoyo a la gente más pobre, son unos insensibles”, acusó en conferencia.

Sin que mediara pregunta sobre el tema, el Mandatario sostuvo que la decisión no es justa y consideró que, en caso de que se hayan registrado errores procesales, la obligación del Poder Judicial era pedir que se repusiera el procedimiento.

“Porque pueden alegar que la ley es la ley ¿y qué? ¿y la justicia dónde queda? Que estuvo mal llevado el procedimiento, bueno ¿y por qué no reponen el procedimiento? ¿por qué no se plantea que se reponga el procedimiento y se haga justicia? No hay de que: ¡ah, no presentastes a tiempo el escrito, te faltó ponerle la fecha, no asististes a la audiencia!”, soltó.

“¿Cómo no se van a dar cuenta que se trata de mil millones de pesos?, ¿qué no están ahí para impartir justicia?”.

Grupo REFORMA REFORMA publicó que el Gobierno federal tendrá que devolver alrededor de mil millones de pesos en impuestos pagados indebidamente por Carmela Azcárraga Milmo, hija del fundador de Televisa, Emilio Azcárraga Vidaurreta.

La Segunda Sala de la Corte descartó “aclarar” una sentencia aprobada desde el pasado 14 de abril, en la cual resolvió que la sucesión de Azcárraga, fallecida en 2020, tiene derecho a la devolución de 338.9 millones de pesos que pagó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en noviembre de 2007, más actualizaciones acumuladas durante 14 años.