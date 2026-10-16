La civilización mexica o azteca representó el último gran imperio del mundo prehispánico mesoamericano, consolidando un control político, militar y económico sin precedentes hasta la llegada de los europeos. Cronológicamente, su historia se inscribe dentro del periodo Posclásico Tardío, abarcando desde la fundación de su capital en 1325 d. C. hasta su caída definitiva en 1521 d. C. Sus principales características radicaron en una organización rígidamente militarizada, un sofisticado sistema de recaudación tributaria que sometió a cientos de pueblos y una profunda ideología mística que justificaba la expansión territorial como una misión sagrada para sostener el orden cósmico.

El trayecto histórico de la urbe estuvo guiado por una sucesión de soberanos o tlatoanis que transformaron un modesto asentamiento lacustre en una potencia. Tras consolidar la independencia mexica frente a Azcapotzalco y fundar la Triple Alianza en 1428, el gobernante Itzcóatl (1427-1440) dio inicio a la expansión militar. Este impulso fue consolidado por Moctezuma Ilhuicamina (1440-1469), quien fijó las leyes del imperio, extendió las fronteras hacia las costas del Golfo y construyó el acueducto de Chapultepec.

Posteriormente, tras los breves mandatos de Axayácatl y Tízoc, el imperio alcanzó su máxima extensión territorial y ferocidad bajo el mando de Ahuítzotl (1486-1502), quien conquistó regiones apartadas hasta la frontera con Guatemala y expandió monumentalmente el Templo Mayor. A su muerte, asumió el trono Moctezuma Xocoyotzin (1502-1520), cuyo reinado centralizado y aristocrático coincidió con el desembarco europeo de 1519, encabezado por Hernán Cortés. Durante el clímax de la invasión y tras la muerte de Moctezuma, Cuitláhuac (1520) asumió el liderato, logrando derrotar a los españoles en la célebre Noche Triste antes de sucumbir rápidamente a la epidemia de viruela. El último eslabón de la dinastía fue Cuauhtémoc (1520-1521), quien asumió el mando con la responsabilidad de organizar la defensa final de la ciudad.

El colapso de México-Tenochtitlan se consumó el 13 de agosto de 1521, tras un cruento y prolongado sitio de casi tres meses. La caída de la metrópoli no se debió únicamente a la superioridad del armamento europeo, sino a una compleja combinación de estrategias. Por un lado, Cortés logró aislar por completo la isla, destruyendo los acueductos de agua dulce e implementando trece bergantines armados con cañones para bloquear el abastecimiento lacustre. Por el otro, el profundo resentimiento y odio acumulado por las provincias subyugadas debido al abusivo régimen tributario de Tenochtitlan llevó a que decenas de miles de guerreros indígenas, principalmente tlaxcaltecas, totonacas y texcocanos, se aliaran masivamente con los españoles, transformando el conflicto en una cruenta guerra civil mesoamericana que concluyó con la captura de Cuauhtémoc y la total destrucción del recinto sagrado.

La estructura social mexica era piramidal y se encontraba fuertemente estratificada bajo un código de mérito militar. La cúspide estaba ocupada por los pipiltin (la nobleza), sector compuesto por gobernantes, sacerdotes, altos jefes guerreros y jueces, quienes poseían tierras comunales y monopolizaban los cargos del Estado. Por debajo de ellos se hallaban los macehualtin (el pueblo llano), organizados en barrios vecinales con tierras compartidas llamados calpullis, dedicados a la labranza, la artesanía y la construcción monumental. La movilidad social dependía estrictamente del valor demostrado en los combates; un ciudadano común podía ascender a la nobleza militar capturando enemigos vivos en las guerras, mientras que el deshonor o las deudas podían degradar a un individuo a la condición de siervo (mayeque) o esclavo (tlacotli).