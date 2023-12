Por J. Jesús López García

Hoy en día se estila que algunos organismos de tipos diversos, esconden determinado conglomerado encapsulado de objetos, documentos, artefactos o elementos en general, que forman parte de lo cotidiano, que consideran como significativos de la época en que se vive, que son característicos del proceder institucional, así como de las acciones de sus miembros, que, determinando una fecha particular, en un futuro habrán de exponer su contenido.

Es así, a modo de celebración que se conoce el contenido de lo que se encierra, como aviso de lo que se acostumbraba en el pasado, siendo útil para fortalecer el presente y el futuro lo que esa entidad fue, es y será. Sin duda alguna, este proceder es una práctica sugestiva, pues exhibe los objetos que aún permanecen vigentes, que son distintos, que ya han sido desechados completamente o, en su caso, aquellos que nadie recuerda, pues también se consideran cosas que fueron significativos para alguien, sin forzosamente ser importante para el grupo institucional.

En la arquitectura, ese proceder es precisamente lo que se establece en cada obra levantada que se convierte en una cápsula de tiempo automáticamente, al entronizarse como una unidad producto de su espacio, de su época, de su economía, de ser y pensar colectivos que reflejan los intereses, ilusiones y los estilos de actuar. Cada creación arquitectónica confina, como un estuche, saberes, pensamientos, habilidades y conceptos de lo que se debe llevar a cabo en edificación con el propósito de dirigir una organización y establecer un orden a lo que aparentemente pudiera presentarse como un caos del que inicia toda obra imaginada.

Cada unidad de esas cápsulas arquitectónicas de tiempo, no permanecen inalterables a lo largo de su permanencia, pues hasta que aparezca alguien que reconozca su importancia como avatar del pasado, es casi inherente que toda obra observe cualquier tipo de intervención o cambio, mejoras o adiciones, acompañándose en el aquí y ahora, a pesar de ser un gran estuche de tiempo, o en su caso de múltiples etapas sobrepuestas, las cuales se pueden identificar de modo exacto.

De lo expuesto, podemos traer a colación un ejemplo que tuve oportunidad de conocerlo cuando fui niño, pues mis ancestros, por parte de mi madre, eran originarios de Palo Alto, Aguascalientes, me refiero al actual Auditorio Municipal, que en la parte posterior de lo que conformaba los denominados “mesones”, que eran en su tiempo las caballerizas de la hacienda, sobresale la estructura actual, así como a su lado los acompañaba la herrería y carpintería. Lo recuerdo perfectamente pues en los mesones vivieron mis abuelos.

Seguramente muchos saben que la hacienda de Palo Alto, era una de sus múltiples propiedades del mayorazgo de Ciénega de Mata de la familia Rincón Gallardo, incluso el actual Palacio de Gobierno de la ciudad de Aguascalientes, le pertenecía. El casco de la hacienda, tenía entre sus fincas, además de la casa principal, el templo, y estas dos edificaciones de lo más sobresaliente, arquitectónicamente hablando, ya que las demás construcciones eran casas con una fábrica austera que gradualmente han ido desapareciendo, aunque algunas permanecen en pie. Si bien habría que mencionar que las caballerizas y la herrería-carpintería, eran parte del acervo de las propiedades de los hacendados, seguramente no figuraban dentro de lo más destacado de sus fincas, sin embargo, para los lugareños, como toda mi familia materna, estos dos ejemplares permanecen como unas cápsulas de tiempo que encierran recuerdos imborrables, pues hasta a mí me evocan vivencias que permanecen en mi memoria.

Es probable que para las nuevas generaciones de habitantes de lo que fue la hacienda de Palo Alto, no tengan el mismo significado que para sus padres y sus abuelos, pero a pesar de ello, los sitios, ambiente y la traza del asentamiento no se han modificado en demasía, tal vez ahora luzca el concreto en las calles, lo que en su momento era tierra, sin embargo, al menos en su parte central, se respira aun ese aire nostálgico para los que tuvimos la oportunidad de conocerla hace sesenta años. ¡Larga vida para Palo Alto!