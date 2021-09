El DIF Estatal a través del Programa de Prevención del Trabajo Infantil lleva a cabo brigadas en distintos puntos para vigilar y hacer conciencia de que los menores no sean explotados y que no deben trabajar, así lo estableció el director de Desarrollo Familiar, Ernesto Ruiz Velasco de Lira.

El funcionario estatal comentó que dicho programa está compuesto por un equipo de personas capacitadas en el trato y la atención a menores y sus familias y trabajan mediante una red de comunicación trasversal con la Secretaría de Salud, la Dirección del Trabajo de Gobierno del Estado, con SIPINNA y con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, además de tener absoluta comunicación con la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Estatal en la atención de los menores.

Apuntó que la función principal de esta brigada es la prevención, recalcando que no tienen facultades de retener, ni de obligar a nadie de retirarse del lugar, basados en la Ley Federal del Trabajo en donde los menores de 15 años no deben de trabajar. “Tenemos brigadas específicas que salen a trabajo de campo principalmente en cruceros, tianguis, ferias y lugares de exposiciones para verificar que no haya niños trabajando, donde les exigimos la autorización por escrito de los papás o tutor”.

Indicó que existen ciertos puntos en donde hay una mayor incidencia de niños en cruceros destacando el corredor norte-sur para conectar a la carretera Panamericana, en los cruceros de Mahatma Gandhi, primero y segundo y tercer anillo sur y en los cruceros de avenida Independencia, Canal Interceptor, Gómez Morín, primero, segundo y tercer anillo norte.

Estableció que las brigadas hacen conciencia de que no deben trabajar ahí, además de hablar con los papás o familiares del riesgo que corren los menores a nivel físico y psicoemocional, además de que la ley no lo permite. “Levantamos una ficha con los datos del menor, de sus papás, su domicilio, algún contacto y si está estudiando o no, por lo que lo que verificamos toda esa información y también acudimos a las escuelas a concientizar a sus maestros para que les digan a los niños que no salgan a trabajar y tenemos un taller con unas pláticas de concientización”.

Finalmente, dijo que el DIF cuenta con una línea de atención para este tipo de reportes al 910 25 85 en la extensión 6408 donde la gente puede denunciar para poder actuar en consecuencia.