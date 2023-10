En el ámbito educativo se puede ser la mejor maestra, el mejor maestro, el mejor director, el mejor supervisor… ¿Qué se necesita para ser el profesional más competente de la educación? Según Rebeca Muñoz, en «Las Ocho Leyes de la Inteligencia Emocional» (VREditoras México), los requisitos son tres: “habilidad técnica, habilidad de ejecución y pasión por lo que hace”.

Parodiando a Muñoz, si yo quiero ser el mejor maestro, en la habilidad técnica debo tener pleno dominio de la disciplina o disciplinas que imparto en las clases; debo conocer la pedagogía más avanzada, así como metodologías, técnicas y recursos didácticos que apoyan el proceso enseñanza-aprendizaje; conocer el contenido de los programas de estudio; capacidad para descubrir las necesidades y aspiraciones de mis alumnos, de sus potencialidades y limitaciones, saber cómo aprenden y darme cuenta de lo que no les gusta hacer; tengo que conocer en qué situación económica y sociocultural viven sus familias; saber planificar, operar y evaluar los aprendizajes de mis alumnos; estar consciente del tipo de mujer, hombre y sociedad que pretendo construir; y, entre otras cosas, debo tener presente cómo trabajaron y cómo trabajan los maestros más reconocidos y prestigiados en el desempeño de su profesión para emularlos. Conociendo y dominando lo anterior, ahora debo poner en práctica la habilidad de ejecución, esto es, debo aplicar, con responsabilidad y firmeza, todos mis saberes en el aula, en la escuela y en el contexto donde viven los educandos; debo trabajar con los niños, con los demás colegas y con los padres de familia con un mismo objetivo; tengo que ser constante, ingenioso y creativo en las actividades y acciones planificadas; tengo que sistematizar mi práctica docente, llevar seguimiento de los estudios, evaluar y retroalimentar los avances y aprendizajes de mis alumnos. Si tengo la habilidad técnica y la habilidad de ejecutar conocimientos, sólo me falta ponerle pasión a lo que hago: preparar las clases con responsabilidad y vehemencia, desarrollar las clases con entusiasmo, no perder un sólo minuto en la atención de los educandos, superar con frenesí y perseverancia las barreras de aprendizaje, siempre tener inclinación por los mejores resultados, desempeñar la profesión con cariño y amor, y, entre otras cosas, tener predilección por los alumnos con problemas de aprendizaje para superar sus dificultades. Si tengo, pues, habilidad técnica (sé lo que voy a enseñar y cómo), habilidad de ejecución (soy capaz de aplicar lo que sé) y tengo pasión por mi profesión, entonces seré el mejor maestro, como lo pueden ser todos.

Estos requisitos, lo mismo se pueden aplicar para el que quiera ser el mejor director, el mejor supervisor o el mejor funcionario en educación. El director, en la habilidad técnica, debe conocer la organización y funcionamiento de la escuela; conocer las funciones y responsabilidades de cada trabajador del plantel; conocer las normas que rigen la educación y al plantel bajo su encargo; conocer el plan y los programas de estudio; tener claras las nociones de lo que significa ser líder en lo técnico-pedagógico y en lo administrativo; tener ingenio, creatividad, responsabilidad, constancia y sistematización en la gestión escolar; saber comunicarse con las distintas autoridades para asuntos escolares; tener cualidades para buenas relaciones y de trato respetuoso con el personal de la escuela; saber dialogar con los padres de familia e integrarlos en las labores educativas; pensar siempre en seguir hacia adelante; y, entre otras cosas, saber cómo cumplir y hacer cumplir las normas que rigen la educación. Con estos conocimientos básicos, sabiéndolos ejecutar y con pasión, tendríamos a los mejores directores; y bajo las mismas reglas, también podemos tener a los mejores supervisores en educación. En pocas palabras, tendríamos personal idóneo para elevar la calidad de la educación.