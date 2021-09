Francisco Javier Pacheco Méndez, presidente de la Sociedad Unidos de Operadores de Taxis de Aguascalientes, informó que algunos hoteles de cuatro y cinco estrellas que operan en la ciudad han cancelado los servicios de taxi hacia sus huéspedes debido a las deudas que tienen con los concesionarios y que no han sido liquidadas en los últimos meses.

Agregó que esta situación pone en evidencia que la industria hotelera trae problemas y que no están llegando el turismo o los ejecutivos de empresa como en años anteriores, propiciando que los empresarios opten por mandar a ruletear a las unidades que les prestaban servicio durante 24 horas.

Por fortuna, dijo que la solicitud del servicio de taxi ha ido aumentando gradualmente en la calle, esto desde el regreso a las clases presenciales, y se espera que los hoteles llamen nuevamente a los trabajadores del volante una vez que se regularicen en sus cuentas pendientes.

Indicó que la eliminación de estas bases en hoteles deja afectaciones importantes para aquellas agrupaciones que durante años se han dedicado a este servicio, donde las unidades participantes recibían entre 2 mil y 5 mil pesos semanales.

Asimismo, el dirigente de la SUOTA solicitó a las empresas hoteleras llamarlos una vez que se regularice su situación económica, porque se ha demostrado por mucho tiempo una buena coordinación a favor de los huéspedes y de este sector prestador de servicios.

También informó que se ha encontrado que algunas plataformas particulares que prestan servicio de movilidad a los huéspedes acuden a los hoteles para llevarse a los clientes, pero el tema es que no solicitaron las unidades por medio de la aplicación correspondiente, sino que andan haciendo un servicio diferente al autorizado.

Por ello es importante que la autoridad de Movilidad haga la revisión correspondiente y no haya unidades que andan prestando servicios de pasajeros fuera de la normatividad vigente.