Esta mañana, por primera vez en muchos meses, no sonó el despertador.

Desde noviembre pasado hasta este viernes, el aparato del chamuco encendía una luz a las 5:40 de la mañana; yo solía estar ya despierto cuando comenzaba el primer fulgor: a los dos minutos la luz subía de intensidad, y un minuto después comenzaba a resonar la alarma: aguda, molesta, diseñada para arrancar a la víctima de las garras de los sueños.

Yo solía estar ya en ese estado de la primera vigilia, y al sentir el resplandor pegaba un salto de la cama, siempre siguiendo la superstición de poner el pie derecho en la duela, buscando a tientas la pantufla correcta, para comenzar, como dicen, con el pie diestro.

Debo decir que son dichos y supersticiones infundadas: ni es cierto que al que madruga lo ayudan los dioses –no a mí–, ni que hay que comenzar el día con el buen pie; más certera sería aquella analogía de De Rojas (en La Celestina, canto ya no me acuerdo cuál), que no por mucho madrugar nos amanece más aína (por los arcaísmos: pronto, por poco, fácilmente, según del DRAE), y más crítico, pero mucho más bello aquello del Sol que no sale en las mañanas para ver amanecer… O, ya paro, lo del gallo que pensaba que el Sol se asomaba en el horizonte para escucharlo cantar, etcétera.

Encendía un cigarrillo, bebía medio vaso de agua, me sentaba en un sillón de mi alcoba intentando, y sólo eso, volver a ser persona; bajaba a encender la cafetera; subía a ducharme, a vestirme, a encender un segundo cigarrillo… A eso de las siete ya tenía el licuado matinal preparado; unos minutos después, frente al primer café, veía en una tableta las novedades noticiosas, con el ruido de fondo del Telediario de la TVE.

A las ocho, cuando tarde, arrancaba rumbo a los estudios de Ryta, a los que solía llegar antes de las ocho y media, para una breve reunión con la que fue mi productora. A las nueve comenzaba a hablar.

Mi rutina, que incluía las tardes redactando contenidos para un medio en el que estuve algo así como 18 meses, se alteró cuando dispuse de esas horas, por lo que me pasaba las tardes escribiendo mis cosas, dibujando, de vez en cuando pintando algo; al caer la tarde me ponía a estudiar inglés por una hora…

En el inter, y ya voy para tres años de esto, intenté acomodarme en un proyecto frustrado; fui a España a pedir trabajo; me embarqué en lo del medio antes citado; cinco meses me dediqué a presentar, corregir y aumentar un plan de comunicación para una universidad, cuyo rector me dijo que su mamá había dicho que siempre no (un tal Pazrosero); estuve grabando en el MUSE, en el TGE, avanzando a trompicones en una novela tan revolucionaria como irresoluble, pintando óleos de gran formato…

Ayer fui a la comida que le organizaron a Xóchitl Gálvez (me reservo mi opinión sobre la ‘casta’ allí presente y la certeza de que muchos siguen sin entender qué pasó en el 2018), asunto que comento sólo porque en cada mesa había una hoja de registro donde pedían que cada uno se anotara con: nombre, correo electrónico, teléfono y empresa.

Puse mi nombre, mi correo, mi teléfono (falso, obviamente), y me quedé pasmado ante el dilema de poner lo que no es sino la pura verdad: desempleado.

Para que nadie pensara –aunque tampoco es secreto– que me había colado en aquella reunión de empresarios, y me había zampado dos platos de paella sin tener merecimientos (aunque sí harta hambre), decidí poner unas siglas que me dictó el azar: ICHIM.

Esto bien puede querer decir: Instituto de Ciencias Hebraicas e Islámicas del Magreb, que Investigaciones Holísticas e Inmateriales de la Mente, aunque lo cierto es que no quieren decir nada. Que yo sepa.

Y luego, moterrosiana, cuando me desperté esta mañana, bien tarde (a las 6 y media de la madrugada), el desempleo seguía allí.

¡Shalom!

@mosheleher: Facebook e Instagram.