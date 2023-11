Alicia de J. Giacinti Comte

José Luis González Sandoval me invitó a presentar Los libros ocultos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, escrito por él, al alimón con el doctor Luciano Ramírez Hurtado. Me sentí interesada por lo que había escuchado acerca de esos libros rescatados y halagada por tratarse de autores tan queridos y admirados por mí. Al doctor Ramírez Hurtado lo conozco desde que, jovencito, comenzó su labor en la Universidad en el Departamento de Historia, y he seguido sus pasos a través de sus múltiples publicaciones. Al licenciado José Luis lo conocí en la Carrera de Letras Hispánicas, donde fue uno de mis más aventajados alumnos. Imagínense la emoción de presentar un libro de ellos y con un título tan sugestivo e intrigante.

El libro es hermoso, con cuatro capítulos y bellas fotografías. El prólogo de Fermín de los Reyes Gómez de la Universidad Complutense de Madrid afirma que el ámbito del libro antiguo es una de las más apasionantes líneas de investigación para los estudiosos y destaca: “no hay mejor futuro que proteger, estudiar y difundir el legado de quienes nos precedieron para que nuestros sucesores también puedan disfrutar de él”, y eso es lo que están haciendo Luciano y José Luis. Por su parte, la doctora Calíope Martínez González comenta: “en el libro se conjugan dos visiones distintas pero integrales. Por un lado, Luciano Ramírez, historiador prolífico y reconocido a nivel local y nacional por sus estudios de historia del arte; y por otro, José Luis González Sandoval, trabajador incansable de las bibliotecas de la Universidad Autónoma y conocedor de la colección antigua que en este libro se estudia. Se unieron, pues, el quehacer histórico con el conocimiento bibliotecológico”, y, añado yo, el de las letras. Los autores expresan su propósito al escribir sobre el Fondo Antiguo: “que se difunda, se conozca su existencia, se valore, se aprecie su potencial”, porque los ejemplares que resguarda tienen voz propia que es posible escuchar por medio del mismo texto o por “testigos” que son notas en los libros o en hojas aparte y otras evidencias materiales: sellos, marcas de fuego, ex libris y ex dono. Hacen votos porque en un futuro próximo se cuente con un catálogo institucional completo y se disponga de un espacio digno para albergarlos.

El primer capítulo hace una revisión de las bibliotecas que nutrieron el Fondo Antiguo de la Universidad. Después de la Guerra de Reforma, el Convento de San Diego, como casi todos los edificios religiosos, fue nacionalizado y su acervo de libros pasó a formar parte de la Biblioteca de la Escuela de Agricultura, aunque en el proceso probablemente muchos libros desaparecieron o se destruyeron. El fondo creció con textos procedentes de la Biblioteca Pública Municipal Miguel Rul, pues en 1933, por decreto del gobernador Enrique Osornio Camarena, pasaron 610 libros de temas variados de esa Biblioteca a la Escuela Preparatoria, como se asienta en el acta de entrega-recepción. Lástima que de esos libros sólo existen 45 en el Fondo Antiguo. ¿A dónde fueron a parar los desaparecidos?

Después, los autores nos dan un paseo por los avatares de estas bibliotecas de una forma muy sabrosa. Narran la historia de la Biblioteca Municipal desde su fundación, cómo fue enriqueciéndose, transcriben sus curiosos inventarios y nos informan del número de usuarios que tenía. Recuerdan al encuadernador oficial Augusto Antúnez, quien vivía en la calle del Obrador. (¿Sería el padre del profesor Francisco Antúnez, tipógrafo distinguido del siglo pasado, quien tuvo su morada y su taller en la tercera calle de José María Chávez que era antes la del Obrador?) Cuentan que el Dr. Jesús Díaz de León había remitido a la Biblioteca Pública Municipal alrededor de 2000 publicaciones entre periódicos y revistas, tanto nacionales como extranjeras, de múltiples temas, pues Díaz de León, fundador del periódico El Instructor, tenía intercambio con sociedades científicas de diversas partes del mundo. No se sabe el paradero de esas publicaciones. Algunos ejemplares, pocos, fueron localizados en el Fondo Antiguo, pues el nombre del donante está escrito en las portadas.

El capítulo segundo, “Libros emparedados, ahogados y salvados”, nos remite a una novela de misterio. La historia de los libros emparedados es una historia genial con dos versiones, la oficial y la de personas que vivieron el suceso. Prefiero la segunda. Según cuenta el señor Jaime Santoyo, bibliotecario de la UAA, en 1972 estaban remodelando el ahora edificio central de la UAA y al tirar un muro que no estaba en los planos originales, junto con los pedazos de éste salían libros que los trabajadores de la construcción echaban directamente al camión de los escombros, de esto se dio cuenta Luz María Macías, empleada de la biblioteca central, quien de inmediato lo comunicó a la directora Martha Alicia de León García, quien le pidió que le llevara alguno. Al percatarse de que eran libros valiosos, detuvieron la masacre. Me encanta el testimonio oral de la señora Luz María:

“Eran unos muy grandes, muy gruesos, muy anchos, con una escritura muy bonita porque era a mano, toda muy parejita pero muy garigoleada que ni se entendía lo que escribía, porque eso yo pienso que lo escribieron los sacerdotes, que eran pues unas personas muy estudiadas […] algunos libros son de 1600, otros de 1700”.

Por su parte, Martha Alicia detalla que fueron 200 ejemplares los rescatados y seguramente procedían de la biblioteca conventual. Los religiosos, con el afán de salvarlos de las hordas de los reformistas, los emparedaron, protegidos con cal para evitar el deterioro. Cuando los desempolvaron, los llevaron al rector. Permanecieron en la oficina de la rectoría en espera de un mejor lugar.

A mediados de los años 80, los alojaron en el sótano de la biblioteca de la UAA. Ahí tengo mi primer recuerdo de esos libros: el maestro José Acevedo, quien impartió uno de los semestres de latín en la Licenciatura de Letras Hispánicas, nos llevaba al sótano y elegía algunos de esos libros para traducir. Era emocionante tener en nuestras manos aquellos libros añosos y trabajar con ellos. Los primeros esfuerzos serios para protegerlos, limpiarlos, catalogarlos y restaurar algunos se hicieron durante la rectoría de Felipe Martínez Rizo. En el libro, Luciano y José Luis nos detallan las etapas del proceso y nos comentan que fue necesario hacer dos catálogos, uno con los libros de la época novohispana y el otro con los libros de la etapa independiente. Ahora ha comenzado la digitalización de algunos libros, gracias al empeño del licenciado José Luis González.

En el capítulo tercero se describen algunas joyas bibliográficas del Virreinato que se encuentran en el Fondo Antiguo, pero antes nos hablan un poco de la censura y el expurgo de lo que no hay huellas en los libros del Fondo, pero sí de las tintas ferrogálicas que son aquellas que se usaban para cubrir algunas expresiones y que, con el tiempo, corroen el papel. El ejemplar más antiguo data de 1537 y es la cuarta parte del Vita Christi Cartujano; explican su contexto histórico, las opiniones que despertó en su época, describen sus características, sus letras capitulares y de los grabados hacen una prolija descripción. Otro tesoro es un diccionario de Antonio de Nebrija, fechado en 1589, con marca de fuego del Convento de la Purísima y un rarísimo Diccionario Octolingüístico de Ambrosio Calepino, en dos tomos, de 1681. No puedo imaginar la felicidad que sintió mi inolvidable maestro Felipe San José cuando los tuvo en sus manos. Sólo reseñan algunos porque sería imposible describir todas las joyas de la etapa del virreinato.

El capítulo IV menciona algunas joyas bibliográficas del siglo XIX, entre las que destaca el titulado Iconología o Tratado de Alegorías y Emblemas, traducido del francés por Luis G. Pastor. Algunos reglamentos curiosísimos y un par de coronas fúnebres (textos escritos en honor de alguna persona fallecida): la del escritor y periodista Antonio Cornejo y la del doctor Isidro Calera.

Los autores concluyen: “Somos herederos de ese patrimonio documental; somos responsables de que ese rico acervo bibliográfico permanezca; debemos, por tanto, valorarlo y no podemos permitir que la desidia, la inercia y la falta de conocimiento lo destruyan o releguen al olvido y la ignominia”.