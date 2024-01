Será mi condición, que igual es una rareza, de persona a la que le repelen el poder y sus guerritas, lo que me hace ver los juegos –poco festivos– de los que los buscan, de los que hacen de su vida entera una carrera para su persecución, de los que igual le venden su alma al diablo, o son capaces de vender a su mismo padre, para conseguirlo, un asunto tan enigmático como fascinante.

Solemos pensar que estos juegos metafísicos, por decirles de alguna manera, son cosas de reyes, de príncipes, de líderes políticos, pero los asuntos de poder, que tanto nos preocupan, y que tanto nos perjudican (hablo de los que estamos del lado de los que no hacemos la historia, pero la padecemos), se ejercen, en microambientes, allí donde hay dos. Y de allí para arriba.

Si tomamos distancia de los asuntos en curso, por ejemplo las elecciones que se nos vienen encima –y seguro nos arrollarán como un tren–, deberíamos preguntarnos sobre la pulsión que mueve al señor mandamás, y a su delfina, a pensarse, y creerse, que se les va la vida, en conservar el bastón de mando; lo mismo que los opositores, que, en su empeño por arrebatárselo, caen en las actitudes más ingenuas y más pueriles.

Por lo demás esto es así desde el famoso pleito del cuento aquel de los amorosos hermanos Caín y Abel, que acabó, como es sabido y consabido, con el trancazo mortal.

Lo mismo pasa en no pocas familias, donde, siguiendo impulsos tan primitivos como el hombre, los hay que son capaces de cualquier bajeza, por colocarse en una posición de mando dentro del clan, sea este del tamaño que sea.

Para no abundar en lo sabido, quiero comentar que con una dosis de extrañeza –no me acaba de entrar en la cabeza tanto empeño–, veo cómo estos asuntos, que he vivido en carne propia por mucho menos, se reproducen ahora que en el club donde me ejercito, donde de hecho paso más horas que en ningún otro lugar, y en donde está en curso una guerra no tan sorda en la víspera de sus elecciones internas.

Entiendo, e igual entiendo mal, que hace muchos años, un grupo de amigos y compadres decidieron hacer un club de golf; como eran personas de alguna fortuna, compraron unos terrenos –entonces allá donde se devuelve el viento, o, como dicen en España, donde Jesús perdió las alpargatas–, y comenzaron con el trazado del campo, una pequeña sede, una zona de duchas, un bar, una cancha de frontenis, un par de tenis y poca cosa más.

Aquí es donde digo que esto es un cuento –no vaya yo a meterme en camisa de once varas–, y que cualquier parecido con la realidad, es una desafortunada coincidencia.

Siguiendo el cuento, allí donde había diez amigos, luego hubo cien, doscientos, trescientos socios; se construyeron más instalaciones, una casa club, un salón de eventos, un bar más grande, y aquello necesitó administración: un presidente, dos o tres asistentes, luego un gerente, un pequeño despacho de contabilidad, una plantilla de mantenimiento.

Gente de fortuna la de este cuento, decía, alguno de ellos se ofrecía a presidir el changarro un año, distrayendo un puñado de horas a sus ocupaciones, para que aquello funcionara de manera más o menos aceptable; luego, cuando los socios eran ya unos cientos, se decidió –de alguna manera, ignoro los detalles, aunque igual estoy contando un cuento–, organizar asambleas y elecciones anuales. Se reunían los socios, votaban por una planilla u otra (que ya incluían un tesorero, un secretario, algunos vocales), se tomaban unos jaiboles, felicitaban al ganador y allí quedaba la cosa.

Pero como toda sociedad humana aquello creció; aumentaron los socios (hasta niveles ya excesivos); las instalaciones crecieron, se fueron modernizando; la plantilla pasó de decenas de empleados a centenares; y allí fue donde el diablo metió la cola, pues lo que fue un club de amigos, compadres y conocidos, se volvió una sociedad en miniatura: más socios, más recursos que manejar, más problemas que solventar, y sobre todo… muchos más intereses en juego, incluido un presupuesto que supera, dicen que por mucho (y los que dicen aquí también son chismosos de ficción), los de un municipio no tan pequeño.

Y allí donde hay lugares para mandar y para ser mandados, surgen los….

Mejor les sigo con el cuentito la semana entrante, que esto da para más.

@Alascazas: Facebook, Instagram