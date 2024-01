Y sigue el cuento, y de nuevo la advertencia: cualquier parecido con la realidad, o con personajes de verdad, es una muy lamentable coincidencia. Y nada más que eso.

Entonces lo que era un asunto de un grupo de amigos, se volvió una pequeña sociedad en miniatura, y con ello un lugar con muchos asuntos que gestionar, y también con muchos privilegios que repartir; una red de intereses; un presupuesto nada despreciable… Y etcétera, como todos los asuntos humanos, donde había dos, que luego fueron cuatro, luego cien y después…

No se apuren, en este cuento que me inventé en mi cabeza, no voy a abundar en acusaciones, ni en señalamientos (a quién le interesa la dipsomanía de uno, o el celo enfermizo de otro), pues si hago alguno, tendría que presentar pruebas para sostenerlo. Ya lo dije: a mí las camisas de once varas me resultan muy incómodas.

No puedo, sin embargo, dejar de señalar que sospechas y acusadores sobran, sobre todo cuando en este reino de leyenda se acercan unas elecciones.

El asunto que sí puedo señalar es que cuando una sociedad de amigos y compadres se vuelve una comunidad medianamente compleja, de repente surge una casta y donde todos eran miembros en igualdad, los hay que mandan y los que son mandados, de tal manera que desde hace tiempo en ese club hay algo así como una casta política, que alegando que están allí para servir los altos fines de la sociedad (civil, en este caso), dan su esfuerzo, su tiempo, sus desvelos y sus empeños en descuidar sus negocios, sus tareas cotidianas, sus empleos, para desvivirse por los demás. Pura filantropía, digna de mejores causas.

Para poner una imagen digerible meridianamente, digamos que son los servidores de la Nación, aunque en este caso la Nación no es sino un club de presuntos –siempre presuntos, pues de todo hay en esta viña del Señor– señores de pudientes, por obra de un contrato social en miniatura.

Luego están asuntos misceláneos como las concesiones, las proveedurías, las obras civiles, y todas esas cosas que a una mente suspicaz le recuerdan aquello de: ‘Señor, no me des…’

El contrato se sostuvo, mientras que los asociados sentían que los mandamases hacían las cosas pasablemente bien, mientras tanto la política doméstica iba por los cauces del prestigio, aunque de un tiempo acá las cosas se enrarecieron, cuando la complejidad del asunto de plano distinguió dos tipos de socios: los mandamases, que empezaron a mostrar alguna tara absolutista y los de abajo, que poco a poco van sintiéndose menos socios y más usuarios viles, excluidos de las decisiones.

Acabaré señalando que, sin embargo, lo más grave es que parece que la casta superior (donde ya hace tiempo hay golpeteos, disensiones y hasta rencores africanos), ya tiene, a la manera de los Capetos o los Tudor, decidida una línea dinástica que gobernará este reino de leyenda hasta algo así como el año 2060, que será cuando a dicho club de ficción vayan mis nietos, que también son nietos de cuento.

Como a nadie señalo –que cada quien se ponga el saco–, espero que nadie se sienta aludido, pues igual, a la manera de Pirandello, no vaya a ser que algún personaje al que tengo en alta estima, e incluso en alto respeto, se sienta agraviado (y si no le entienden lean a Pirandello, que tampoco estoy aquí para hacer pedagogía); para tal extremo debo decir que quienes me conocen –y hasta saben cómo me ha ido por ello–, yo siempre he sido muy amigo de Platón, pero lo soy más de la verdad.

Lo demás, por ponerle una coda (con ‘c’, no con ‘jota’) a este bonito cuento, es ver qué pasa en las elecciones, ahora que, siempre en este mundo imaginario, los que ‘necesitan ganar’, andan de un activismo frenético que me recuerda, no sé por qué, a los de MORENA: obras repentinas (hasta con su Tren Maya), mensajes hasta poner huevo, promesas de transparencia, guerritas de lodo, y demás ardides de políticos en campaña.

Abur.

