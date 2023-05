Por dignidad, la concesionaria Veolia debería retirarse ya de Aguascalientes tras la conclusión del título de concesión que ostentó durante 30 años, en lugar de pelear jurídicamente con el Municipio en su intento por seguir un tiempo más; así lo consideró el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, Jaime Soto Martínez.

El especialista afirmó que la concesionaria Veolia tuvo la oportunidad de proporcionar un buen servicio a bajo costo y con eficiencia, pero la responsabilidad no fue únicamente suya, sino también del modo en que se redactó el contrato. «El modelo estuvo mal durante años y no se exigió algo que no se estipuló».

Por lo anterior, hizo un llamado a Veolia y al Ayuntamiento para dirimir sus diferencias y priorizar el bienestar común. «Veolia debería retirarse de la ciudad ‘por dignidad’ y permitir que el remanente generado por el nuevo modelo sea invertido en mejorar la infraestructura de agua en Aguascalientes».

Enfatizó que el contrato de la concesionaria concluye en los próximos meses, por lo que ya no hay más que hacer con ella. De ahí que se mostró confiado en que todos los organismos trabajarán juntos para implementar el nuevo Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA), recientemente aprobado por el Cabildo, el cual es una opción válida y necesaria que busca mejorar la calidad y eficiencia del servicio de agua en el municipio.

En cuanto a la participación del Colegio de Ingenieros Civiles en el Consejo Directivo del MIAA, Soto Martínez confirmó que todos los organismos del sector empresarial participarán de manera activa en la conformación del mismo, aportando sus conocimientos y experiencia para abordar la problemática del agua que actualmente padece el Municipio.

«Se habla de que inyectarán 800 millones con los tanques de acero vitrificado y, además, si hay remanente, lo van a invertir en las instalaciones que están muy dañadas o que tienen fugas. Van a empezar por las que están más dañadas con el fin de reparar todas las instalaciones ocultas de redes de drenaje y agua potable», finalizó.