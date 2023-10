De un tiempo para acá, me he percatado del significativo avance y presencia que ha venido representando la inteligencia artificial. Hemos escuchado durante un largo tiempo esta idea de que la tecnología nos llegará a sobrepasar y que quedó siempre latente como una posibilidad lejana a la que eventualmente nos acostumbraríamos y, sin mayor problema, aprenderíamos a vivir con ella. Con la llegada del Chat GPT, una aplicación a la que puedes consultarle cualquier pregunta basado en el modelo de lenguaje por Inteligencia Artificial GPT-3.5, se abre una serie de posibilidades para el uso de éste. La IA resulta muy interesante y atractiva para la ciudadanía, pero con ésta, creo que se desencadenan otros problemas mucho mayores.

La tecnología actual ha inspirado a algunos analistas para buscar el posible efecto que este tipo de aplicaciones tendrán en el futuro y el tipo de problemáticas que desencadenan. En el caso del derecho (mi particular carrera), se rumora que es de las primeras en desaparecer con el uso de estas tecnologías, pues, ¿para qué contratar un abogado cuando la IA te puede resolver cualquier cuestión legal? Además, también para los abogados, el uso de la inteligencia artificial puede facilitar el seguimiento de un caso. Hace unos meses, leí un caso que apareció en The New York Times en donde un abogado presentó una demanda civil con la ayuda de la inteligencia artificial y ésta añadió precedentes inexistentes del chat GPT; el juez lo descubrió y, claramente, desestimó su demanda, incluso le impuso sanciones.

¿Qué tan confiable es entonces la inteligencia artificial? ¿Es verdaderamente una herramienta de ayuda o sólo creemos que nos facilita la vida, reduciendo el trabajo honesto, la dedicación a la profesión, el verdadero estudio de una carrera universitaria?

No tengo idea realmente de qué alcance pueda tener la IA para creer que nos sustituya como el ejemplo de las profesiones, no sé qué tanto cambio puede generar en nuestra forma actual de vida. La IA está presente en todas partes e, incluso, ya la vi en las campañas presidenciales mexicanas. Este hecho me impactó mucho y es interesante ver la estrategia llamativa para crear popularidad. Creo que la IA, más que confort, me provoca ese temor de cómo nos acercamos al límite de un mundo como lo conocemos y, lógicamente, quizás indirectamente hemos provocado el uso de estas tecnologías buscando facilitarnos la vida, obteniendo herramientas que nos brindan ayuda y tranquilidad para desenvolvernos. ¿Pero a qué precio?