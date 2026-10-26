Si terminar un maratón de 42 km ya es una prueba bastante difícil que requiere de mucha preparación, ser el mejor o la mejor de toda la competencia representa un mérito aún mayor. Por ello, los ganadores del Maratón Aguascalientes quedarán inmortalizados en la historia de esta fiesta deportiva gracias a su gran logro.
En la rama varonil, el ganador absoluto de la prueba estelar de 42 km fue Ayrton Daniel Ledesma Fuentes, quien registró un tiempo de 2:23:38, una de las mejores marcas en la historia de este maratón. Quienes compartieron el podio con él fueron Stephen Ndege y Luis Elián Cornejo Hernández, un joven atleta de Aguascalientes.
Por su parte, en la prueba femenil, la ganadora absoluta fue nuevamente Martha Iris Vázquez Becerra, quien volvió a demostrar por qué es considerada la mejor atleta del estado, al obtener el primer lugar por segundo año consecutivo, esta vez con un tiempo de 2:48:41. Quienes completaron el podio junto a Martha fueron Margarita Sebastián Reyes y Ruth Kimutai Chepkoech.
En la prueba de 42 km también se premió a los mejores por categorías. En máster, los ganadores fueron David Laredo, Pedro Morales y Vicente Santillán; en veteranos, el podio estuvo conformado por José Rivera, Darío López y Arnulfo Hernández; mientras que, en veteranos plus, los ganadores fueron Jaime Mata, José López y Adrián Olguín.
En cuanto a la rama femenil, las más destacadas de la categoría máster en los 42 km fueron Paula Neria, Diana Hernández e Ingrid Rodas; mientras que, en veteranas, las tres mejores fueron Maclovia Acevedo, Anahy Sánchez y Sofía Cervantes.
En la prueba de medio maratón de 21 km, los podios de la categoría libre de cada rama estuvieron conformados por Everardo Eusebio, Francisco Reyes y Juan Veloz, en la varonil, así como por Ivon Domínguez, Ana Sánchez y Nidya de Luna, en la femenil.
Los ganadores del Maratón Aguascalientes
Si terminar un maratón de 42 km ya es una prueba bastante difícil que requiere de mucha preparación, ser el mejor o la mejor de toda la competencia representa un mérito aún mayor. Por ello, los ganadores del Maratón Aguascalientes quedarán inmortalizados en la historia de esta fiesta deportiva gracias a su gran logro.