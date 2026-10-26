Si terminar un maratón de 42 km ya es una prueba bastante difícil que requiere de mucha preparación, ser el mejor o la mejor de toda la competencia representa un mérito aún mayor. Por ello, los ganadores del Maratón Aguascalientes quedarán inmortalizados en la historia de esta fiesta deportiva gracias a su gran logro.

En la rama varonil, el ganador absoluto de la prueba estelar de 42 km fue Ayrton Daniel Ledesma Fuentes, quien registró un tiempo de 2:23:38, una de las mejores marcas en la historia de este maratón. Quienes compartieron el podio con él fueron Stephen Ndege y Luis Elián Cornejo Hernández, un joven atleta de Aguascalientes.

Por su parte, en la prueba femenil, la ganadora absoluta fue nuevamente Martha Iris Vázquez Becerra, quien volvió a demostrar por qué es considerada la mejor atleta del estado, al obtener el primer lugar por segundo año consecutivo, esta vez con un tiempo de 2:48:41. Quienes completaron el podio junto a Martha fueron Margarita Sebastián Reyes y Ruth Kimutai Chepkoech.

En la prueba de 42 km también se premió a los mejores por categorías. En máster, los ganadores fueron David Laredo, Pedro Morales y Vicente Santillán; en veteranos, el podio estuvo conformado por José Rivera, Darío López y Arnulfo Hernández; mientras que, en veteranos plus, los ganadores fueron Jaime Mata, José López y Adrián Olguín.

En cuanto a la rama femenil, las más destacadas de la categoría máster en los 42 km fueron Paula Neria, Diana Hernández e Ingrid Rodas; mientras que, en veteranas, las tres mejores fueron Maclovia Acevedo, Anahy Sánchez y Sofía Cervantes.

En la prueba de medio maratón de 21 km, los podios de la categoría libre de cada rama estuvieron conformados por Everardo Eusebio, Francisco Reyes y Juan Veloz, en la varonil, así como por Ivon Domínguez, Ana Sánchez y Nidya de Luna, en la femenil.