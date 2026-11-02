Uno de los grandes atractivos que tiene el Torneo Anual de Golf de Calaveras en el Club Campestre de Aguascalientes es su llamativa premiación de oyes, ya que se entregan premios bastante importantes para los mejores golpes del torneo, señalando que todas las categorías participaban, por lo que la competencia fue bastante cerrada.

En el hoyo 4, el ganador de oyes fue Fernando Battaglia James, seguido por José Ramón Gutiérrez Ramírez y Javier Ramírez del Valle, quienes no pasaron de los 55 cm, destacando también a Ramón Fernández Campusano y Adrián Naranjo Quintero, que completaron el top 5 en este hoyo.

En el hoyo 8 fueron ocho jugadores los que no pasaron del metro de distancia en el primer golpe, pero el mejor tiro se lo llevó Miguel Ángel Hernández Burciaga, que dejó la bola a solo 16 cm del hoyo en uno. El podio estuvo complementado por Scott Jarvis y José Javier Ramírez López.

El hoyo 12 se lo llevó José de Jesús González con solo 24 cm de distancia, mientras que el podio lo completaron Alejandro Rosales Gutiérrez y Alfredo Martín Cervantes García, que tampoco pasaron del metro de distancia.

Finalmente, en el hoyo 16 se premió a Juan Jesús Durán Silva, que dejó la bola a solo 47 cm del hoyo en uno. Los que compartieron el podio con él y que tampoco pasaron del metro de distancia fueron Vicente Gerardo Matute Salas y Manuel Zúñiga Robles.