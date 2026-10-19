Esta semana, los Gallos de Basquetbol de la UAA realizaron una gira por Querétaro como parte de la actividad de la Liga ABE de Baloncesto Universitario. Con resultados contundentes, los aguascalentenses regresaron a casa con dos victorias que les permitieron fortalecer su confianza como equipo.

El primer partido que disputaron fue ante el Tec de Monterrey, campus Querétaro. En este encuentro, los Gallos de la UAA mostraron un buen desempeño desde el primer cuarto, al anotar más de 20 puntos y permitir solo 15, por lo que rápidamente tomaron confianza para seguir atacando.

Conforme avanzaba el encuentro, los Gallos fueron ampliando la ventaja hasta dejar prácticamente sellada la victoria desde el inicio del último periodo. El marcador final fue de 81-63 y los máximos anotadores del partido fueron Osmar Herrera, con 25 puntos, y Gael Ochoa, con 23.

Al día siguiente, los Gallos de la UAA enfrentaron a su similar de la Universidad Autónoma de Querétaro, en un duelo mucho más apretado, en el que el equipo queretano llegó a tener una ventaja de 10 puntos durante la primera mitad.

Sin embargo, el equipo de Aguascalientes fue superior en los siguientes dos periodos y lo reflejó en el marcador, al llevarse una victoria de 84-78. En este partido, Osmar Herrera también fue uno de los jugadores más destacados, al conseguir un doble-doble de 19 puntos y 10 rebotes.