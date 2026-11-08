Los Gallos tomaron fuerza en casa

Los Gallos de Aguascalientes, de la Liga Cibapac, iniciaron con el pie derecho la fase de playoffs, ya que este fin de semana ganaron sus primeros dos partidos en casa ante los Guerreros de Navolato, por lo que están a solo un paso de avanzar a la final de la región.

Los primeros dos encuentros de la serie se disputaron en el gimnasio Calpulalpan de Rincón de Romos. En el primer partido, los Guerreros mostraron resistencia durante la primera mitad, pues se fueron al descanso con una ligera ventaja de dos puntos sobre los aguascalentenses.

Sin embargo, en la segunda mitad se hicieron los ajustes necesarios para mostrar una mejor cara y el equipo de Gallos dominó por completo a sus rivales, generando una ventaja de 15 puntos en el tercer cuarto. Al final, el marcador fue de 93-72, con una clara victoria de los aguascalentenses.

Los mejores jugadores del partido fueron Zaiden Cross, quien consiguió 24 puntos, cinco rebotes y seis asistencias, así como Luis Ochoa, con 18 puntos y siete rebotes.

Para el segundo partido, los Gallos mostraron su fuerza desde el primer minuto, pues, a diferencia del encuentro anterior, fueron los locales quienes se fueron al descanso con una amplia ventaja de hasta 19 puntos, dejando sin opciones a los de Navolato.

El marcador final del segundo partido fue de 90-65 a favor de Gallos, con lo que la serie quedó 2-0 hasta el momento. Ahora, los emplumados viajarán a Navolato, Sinaloa, para intentar cerrar la serie y avanzar a la final de la Región 3, donde enfrentarán al ganador de la serie entre Mineros de Parral e Iguanas de Puerto Vallarta.