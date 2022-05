Tras efectuarse el debate entre las candidatas a la gubernatura organizado por el sector productivo, la Confederación Patronal de la República Mexicana consideró que el ejercicio llevado a cabo permitirá a la ciudadanía reflexionar el sentido de su voto. Su presidente Juan Manuel Ávila, reconoció que algunas de las abanderadas quedaron a deber en las respuestas sobre las estrategias a aplicarse en temas estratégicos para Aguascalientes durante los próximos seis años.

El líder empresarial precisó que realizar ese tipo de espacios durante los últimos 25 años, ha servido para fortalecer la democracia, luego de que no solamente el sector patronal puede conocer más sobre las propuestas de las diversas candidatas, sino incluso la ciudadanía en general. Sin embargo, lamentó la ausencia de una de las abanderadas, lo cual reconoció hubiera resultado más atractivo para el electorado y los paneles de expertos y empresarios que participaron.

Juan Manuel Ávila consideró que por falta de preparación y de soluciones en temas expuestos hacia las candidatas, algunas de ellas no lograron profundizar en las acciones que pudieran implementar en caso de resultar ganadoras, por lo que habrá que esperar el resto de los encuentros entre las contendientes a la gubernatura.

Finalmente, aclaró que la mayoría de los organismos empresariales aún no tienen definido el sentido de su voto por lo que será determinante el resto de las campañas políticas y los demás debates para establecer el sentido de su próximo sufragio.

“Creo que fue un exitoso ejercicio donde predominó un ambiente de pluralidad y de cuestionamientos que siempre son buenos para la sociedad. Sin embargo, lamentamos la ausencia de una de ellas y de otras más que quedaron a deber en algunas de sus respuestas que no pudieron profundizar por falta de preparación”, externó.

