Martha Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Diputados de Morena y del PT advirtieron ayer a los gobernadores de oposición que si se niegan a repartir los libros de texto gratuitos, serán ellos los que acudan a las escuelas de sus estados para repartirlos.

En conferencia, tras reunirse de forma privada con funcionarios de la SEP, informaron que defenderán el contenido de los libros en asambleas informativas en sus distritos y en sus estados.

El diputado petista Reginaldo Sandoval dijo que las suspensiones otorgadas para frenar la distribución de los libros de texto impiden al Gobierno federal repartirlos, pero no a los legisladores.

«Puede ser que la Suprema Corte, porque ya saben que está medio conservadora, le conceda la razón a la Gobernadora de Chihuahua (Maru Campos); ah, pero que no los reparta el Gobierno federal, pero los diputados federales podemos ir a repartirlos, los niños no se van a quedar sin libros», afirmó.