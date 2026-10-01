Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Un día después de que el NYT informó que agencias de EU revisan señalamientos contra su hijo ‘Andy’, AMLO arremetió contra ese país.

Decadencia

López Obrador afirmó que EU se concentró en lo material y se convirtió en una potencia económica y bélica mientras se agravaban sus problemas sociales.

Adicciones

Los acusó de creer que pueden resolver la crisis de drogas «con la mano dura».

Desintegración familiar

Dijo que los hijos se alejan del hogar desde la adolescencia y que las autoridades no enfrentan ese problema.

Fentanilo

Sostuvo que si el fentanilo se erradicara, surgirían otras sustancias ilícitas mientras persistan las causas del consumo.

Sobredosis

López Obrador afirmó que entre 70 mil y 80 mil jóvenes mueren cada año en EU por sobredosis para describir la crisis estadounidense.

Recursos a industria bélica

Afirmó que la industria bélica recibe la mitad del presupuesto del país mientras la población carece de atención.

Del individualismo al egoísmo

Sostuvo que la sociedad estadounidense pasó del individualismo al egoísmo, pues dejó de atender a su gente y dio prioridad a la guerra.

Menos feliz

Afirmó que cayó del lugar 21, en 2018, al 24, en 2024, y atribuyó ese cambio a las drogas y al uso de internet.

Entrometidos

Dijo que embajadores de ese país se entrometen y presionan a México.