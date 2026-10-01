Claudia Guerrero Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO: Un día después de que el NYT informó que agencias de EU revisan señalamientos contra su hijo ‘Andy’, AMLO arremetió contra ese país.
Decadencia
López Obrador afirmó que EU se concentró en lo material y se convirtió en una potencia económica y bélica mientras se agravaban sus problemas sociales.
Adicciones
Los acusó de creer que pueden resolver la crisis de drogas «con la mano dura».
Desintegración familiar
Dijo que los hijos se alejan del hogar desde la adolescencia y que las autoridades no enfrentan ese problema.
Fentanilo
Sostuvo que si el fentanilo se erradicara, surgirían otras sustancias ilícitas mientras persistan las causas del consumo.
Sobredosis
López Obrador afirmó que entre 70 mil y 80 mil jóvenes mueren cada año en EU por sobredosis para describir la crisis estadounidense.
Recursos a industria bélica
Afirmó que la industria bélica recibe la mitad del presupuesto del país mientras la población carece de atención.
Del individualismo al egoísmo
Sostuvo que la sociedad estadounidense pasó del individualismo al egoísmo, pues dejó de atender a su gente y dio prioridad a la guerra.
Menos feliz
Afirmó que cayó del lugar 21, en 2018, al 24, en 2024, y atribuyó ese cambio a las drogas y al uso de internet.
Entrometidos
Dijo que embajadores de ese país se entrometen y presionan a México.