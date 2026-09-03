Una camioneta abandonada entre terrenos de cultivo y dos motocicletas dejadas en la vía pública fueron recuperadas por policías del Mando Coordinado en distintos puntos de Rincón de Romos y Calvillo. Las tres unidades contaban con reporte de robo vigente.

El primer hallazgo ocurrió durante un recorrido por la carretera estatal 8, en Rincón de Romos. En un predio rústico conocido como El Saucillo, los uniformados detectaron entre parcelas una pickup Nissan blanca, con placas de Aguascalientes y aparentemente abandonada. Tras consultar sus datos en Plataforma México del C5i, confirmaron que era buscada por robo.

En otro operativo, sobre la calle Veracruz de la comunidad La Panadera, en Calvillo, los agentes localizaron una motocicleta Vento modelo 2025, negra con rojo y sin placas de circulación, abandonada sobre la vía pública, por lo que procedieron a asegurarla.

El tercer vehículo apareció en la calle Francisco I. Madero, en Puerta del Muerto, Rincón de Romos. Se trataba de una motocicleta Italika DM 200 negra, también sin placas y aparentemente abandonada. Al verificar sus antecedentes, se estableció que tenía reporte de robo vigente.

Las tres unidades quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado para continuar con las investigaciones y posteriormente entregarlas a quienes acrediten legalmente su propiedad.