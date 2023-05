Antonio Baranda y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) intentó dar portazo en Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el magisterio disidente es «muy bien tratado» por su Gobierno.

Durante la conferencia mañanera, el Mandatario aseguró que también le tiene mucho respeto a la CNTE, pues defendió a los docentes de la «mal llamada» reforma educativa del entonces Presidente Enrique Peña Nieto.

«Los de la CNTE, pues son también muy bien tratados. Cómo nos vamos a olvidar que cuando estaban imponiendo la mal llamada reforma educativa; todos los maestros estaban inconformes, pero estaban inconformes sin movilizarse y los únicos que se movilizaban eran los de la CNTE», aseveró.

«Y eran los que recibían los garrotazos y los que iban a la cárcel. Entonces, por eso les tenemos que tener mucho respeto y atención a ellos. A todos».

Durante la madrugada, un grupo de integrantes de la CNTE quitó las vallas metálicas que protegen Palacio Nacional y, al grito de «que abran la puerta», pretendió ingresar al recinto para exigir la atención de sus demandas.

López Obrador afirmó que la Coordinadora simpatiza con su movimiento, aunque, dijo, el gremio no puede ser «gobiernista».

«Claro, yo también entiendo, ellos no pueden ser gobiernistas, aun cuando tengan simpatías, la mayoría, sobre todo las bases, simpatizan con nuestro movimiento, pero ni modo que ya se acabe su movimiento», manifestó.

El Presidente aseguró además que, pese al discurso de dirigentes del magisterio disidente, su Administración ha atendido las demandas de la CNTE, como la cancelación de la reforma educativa y el diálogo permanente con la Secretaría de Educación Pública.

«El caso de los maestros que están protestando, ya se les está atendiendo. Lo que están demandando ya se está cumpliendo. Quieren, por ejemplo, la cancelación de la reforma educativa; eso ya se hizo, aunque ellos sostienen que no. Son visiones distintas», expresó.