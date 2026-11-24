(El blindaje y el cuchillo.— Cuentan de un policía, por mal nombre El Cuchillo, que, estando de guardia en el jardín de Cholula, le avisaron que había una riña campal frente al panteón. Pa’ pronto se excusó: “Yo soy guardián del orden, no del desorden”. Algo similar pasó en la trágica muerte de los jóvenes que huían de un grupo delincuencial. Los cuerpos de seguridad, se dijo, no patrullan de noche porque es muy peligroso. La lógica del Cuchillo por los cuerpos actuales de seguridad.)

La conclusión después del “informe” del “gabinete” de seguridad sobre la captura de un presunto delincuente, el asesinato de al menos 16 personas, “presuntos” delincuentes, y la muerte de 4 “héroes” es que los jefes no saben leer y, si lo saben, no lo hacen. Junto a algunas joyas, como la expresada por el superalmirante secretario de la Marina Armada, de un “presunto” que, en un enfrentamiento, “resultó sin signos vitales”, hasta la afirmación tajante del generalote secretario de la Defensa de que no resultó afectado nadie que no hubiera participado en los enfrentamientos y, sin embargo, no podría precisar que todos los muertos fueran delincuentes, o la aseveración de que se actuó por órdenes del Gabinete de Seguridad, que legalmente no es un órgano decisorio, sino un grupo de consulta y consejo, queda un mal sabor de boca. Es evidente que ni el Gral., ni el almirante, ni el secretario García H., ni mucho menos la Sra. Pte. con “a” de ignoranta conocen las disposiciones en materia de derechos humanos del bloque de constitucionalidad, que, como sabe cualquier mediano conocedor de derecho constitucional, no se agota en la Constitución. Y, si las conocen, se hacen disimulados, no las respetan, no las aplican, distorsionan los hechos, utilizan eufemismos y se escudan en una “narrativa” (así dicen ahora políticos y periodistas) que no resiste el menor análisis lógico.

Para muestra: en su intervención, el secretario de la Defensa manifestó que desde el mes de enero se ubicó el domicilio del Chapo Isidro, pero la Sra. Pte. con “a” de autoritaria se apresuró a enmendarle la plana, corrigiéndole: el 20 de noviembre. El Gral. enmendó: el 20 de noviembre se ubicó el domicilio. La duda surge de inmediato. ¿Me quieren hacer creer que movilizar a cerca de 400 soldados y 100 marinos, además de otras fuerzas de apoyo, establecer cercos, mantener en alerta aviones tripulados y no tripulados, tener volando 6 helicópteros artillados Black Hawk y uno Cougar, más el despliegue de drones e información satelital aportada por EE. UU., se logró todo por la mañana del día 20? Es un cuento que ni los más acérrimos siervos de la nación creerían, ni siquiera acabando de recibir sus becas y estímulos.

No se puede aceptar que los helicópteros fueron repelidos con ametralladoras calibre 50 cuando en el arsenal decomisado solo aparece una ametralladora de este tipo; no se puede creer que el Ejército solo repelió una agresión cuando el ataque, sin duda con razones, fue iniciado por las milicias estatales. Tragarse la declaración de que todo el operativo se llevó a cabo con pleno respeto a los derechos humanos no lo hacen ni los chairos que pregonan que la Shitbaum fue a dar clase de diplomacia, economía y política al mundo mundial desde China.

¿Y el apoyo de EE. UU. solo es condenable si profana con su planta el suelo mexicano? Porque, ante el hecho de que el entrenamiento a nuestras tropas, aquí y allá, la información e investigaciones, el apoyo armamental, los informes técnicos y tácticos, las reuniones al más alto nivel con los jefes mexicanos allá y, en general, el señalamiento, el seguimiento y la ubicación de capos y sus refugios provienen, en buena medida, del trabajo de las instituciones estadounidenses, resulta ridículo enarbolar la bandera patriotera de la no intervención.

La Sra. Pte. con “a” de timorata es incapaz de asumir abiertamente que la política ridícula y grotesca de “abrazos, no balazos” resulta insostenible ante la realidad de la presión de los vecinos, que han denunciado, desde el presidente hasta los representantes en el Congreso, pasando por la DEA, la CIA, el FBI y demás, que el gobierno mexicano ha sido rebasado por los cárteles de la droga. Los hechos contradicen el apotegma del loquito de Macuspana, aunque no falta el que afirme, seguramente con razón, que se hacía el loco para tragar a puños, como afirma la sabiduría popular.

Hay, a pesar del optimismo por el resultado del operativo, muchas cuestiones que habría que aclarar. El secretario García H. señala que la actuación de este cártel no se explica sin el apoyo o la inacción corrupta de las autoridades. ¿Cuáles? ¿Desde cuándo? ¿De qué tipo? ¿En qué consistía? ¿Cuántos investigados? ¿Cuántos detenidos? Si el apoyo venía desde antes de la 4T, ¿cuántos de los “prianistas” están detenidos y procesados? Si después, ¿cómo se explica que durante años haya seguido operando? Si todo mundo en Guasave conocía el domicilio del Chapo Isidro, si a la vuelta de su casa se encontraba una comisaría de policía, si los vecinos lo veían ir y venir con sus guardias, ¿cómo es posible que el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y la Sría. de Seguridad no lo supieran?

El Gral. secretario de Defensa informó que en Sinaloa se encuentran emplazados 22,000 efectivos, que son el 23% del personal del Ejército, y el almirante habló de más de 2,000 marinos, desde hace varios años. Es grave, e incluso podría ser motivo de responsabilidad, que se divulguen esos datos, que deben ser secretos por razones de seguridad nacional; más grave es que hayan estado actuando en Sinaloa o, quizás más bien, interactuando con las bandas delictivas que siguen operando en el estado.

En fin, tras el aparente buen éxito, surgen tantas dudas que, lejos de un buen sabor de boca, queda un regusto amargo y la esperanza de que las brumas se vayan disipando y las acciones alcancen a los cómplices.

(¿Y Taddei?— Atrapamos al más buscado, al enemigo público número uno, al que operaba desde hace 20 años. ¿Y Taddei? El Chapo Isidro era protegido por las autoridades por corrupción o por omisión. ¿Y Rocha Moya? Los héroes de los cuerpos militares y policíacos dieron una muestra de patriotismo y valentía, garantizando el orden y la justicia. ¿Y Andy y sus socios?)

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