El mejor equipo de la temporada regular, los Boston Celtics, selló su pase a las semifinales de la Conferencia Este en la NBA, siendo el primer equipo de esta conferencia en lograrlo. Anoche, la escuadra del trébol derrotó al Miami Heat con un marcador contundente de 118-84 en el quinto duelo de la serie.

Esta serie entre Celtics y Heat parecía que iba a ser una barrida por parte de Boston, ya que los verdes fueron los mejores de la campaña regular y son uno de los amplios favoritos para levantar el título. Sin embargo, en el segundo duelo de la serie, el Heat dio un pequeño susto en el TD Garden, empatando la serie 1-1.

No obstante, en los dos juegos disputados en Miami, los locales no pudieron aprovechar su localía y vieron cómo sus rivales se quedaron con la victoria en ambos juegos, por lo que la serie se puso 3-1 y nuevamente se trasladó a Boston.

Este quinto duelo se jugó ayer y desde el primer cuarto los Celtics mostraron su poderío al tomar una ventaja de 18 puntos, la cual fueron aumentando poco a poco hasta el final, dejando un resultado de 118-84 a favor de los máximos ganadores en la historia de la liga.

Esta vez se destacó la buena conexión entre Jaylen Brown y Derrick White, quienes marcaron 25 puntos cada uno, sin dejar de lado la buena actuación de Jayson Tatum, que completó un doble-doble con 16 puntos y 12 rebotes. Del lado de Miami, el más destacado fue Bam Adebayo con 23 puntos, señalando que el mexicano Jaime Jaquez Jr. no tuvo participación.

Con esto, los Celtics se convirtieron en el primer equipo del Este en clasificar a la siguiente ronda y muy probablemente enfrentarán a los Indiana Pacers. En el lado del Oeste, sólo falta definir entre los Mavericks y los Clippers al último invitado que jugará las semifinales contra el OKC Thunder, Minnesota Timberwolves y Denver Nuggets.

Dallas vuelve a tomar ventaja

En una de las series más apretadas de los playoffs de la NBA, los Mavericks de Dallas tuvieron un triunfo vital de visita en su serie ante los Clippers de Los Ángeles. Con esta victoria la escuadra de Dallas puso la serie 3-2 a su favor y mañana tratarán de sellar su pase a las semifinales de conferencia en su casa.

El quinto duelo de la serie se jugó en California y la llave estaba empatada 2-2. Los Mavericks fueron muy superiores a sus rivales en el segundo y tercer cuarto, ya que generaron una ventaja cómoda para tener el control del partido. Al final fue cuestión de trámite y los texanos ganaron con un marcador de 93-123.

Una vez más Luka Doncic fue la figura de su equipo al completar un doble-doble de 35 puntos y 10 asistencias. Este viernes a las 7:30 de la noche los Mavericks recibirán en Dallas a los Clippers con la tarea de sellar de una vez por todas la serie y avanzar a las semifinales para enfrentar a OKC Thunder.